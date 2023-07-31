Küresel ısınma yeni bir rekor kırdı: Antarktika Türkiye'nin 3 katından fazla alan kaybetti
Kuzey Yarımküre rekor kıran yaz sıcakları altında kavrulurken, kış mevsiminin yaşandığı Güney Yarımküre'de bir başka korkunç iklim rekorları kırılıyor. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzunun yılın bu zamanı için eşi benzeri görülmemiş düşük seviyelere gerilediğini duyurdu. Buna göre Antarktika, son yıllarda Türkiye'nin yüzölçümünün üç katından fazla deniz buzu alanı kaybetti.
Antarktika'daki deniz buzu her yıl Şubat ayının sonuna doğru, kıtanın yaz mevsiminde en düşük seviyelerine iniyor. Deniz buzu daha sonra kış boyunca yeniden oluşuyor. Ancak bu yıl bilim insanları farklı bir şey gözlemledi.