Küresel ısınma yeni bir rekor kırdı: Antarktika Türkiye'nin 3 katından fazla alan kaybetti

Diğer taraftan Scambos'a göre deniz buzu kaybına yol açan pek çok faktör var; bunların arasında Antarktika çevresindeki batı rüzgarlarının gücü de yer alıyor.

Scambos, "Antarktika Okyanusu sınırının kuzeyindeki daha sıcak okyanus sıcaklıklarının, tipik olarak dünyanın geri kalan okyanuslarından bir şekilde izole edilmiş olan suya karışması da bunun nasıl açıklanacağına dair bu fikrin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.