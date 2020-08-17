Küresel olarak yüzyılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi: 54,4 santigrat derece

FIRENADO OLUŞTU

Öte yandan, Kaliforniya’da sıcaklıkların aşırı yükselmesine bağlı olarak Cumartesi günü Lssen Beldesi’nde bir alev hortumu (firenado) gözlendi. Ardından eyalette 3. Derece acil durum ilan edildi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’nden (CDC) konuyla ilgli yapılan açıklamada, sıcak havanın diğer iklim olaylarından çok daha fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtilerek vatandaşlardan önlem alması istendi. Kuruluştan yapılan açıklamada, aşırı sıcaklıkların kalk krizine, dehidrasyona ve vücut yanıklarına sebep olabileceği belirtildi.

Diğer taraftan yetkililer, sıcak hava dalgası nedeniyle eyaletin altyapısında meydana gelebilecek zarardan da endişe duyuyor. Sıcak hava nedeniyle uçakların inişinde sorunlar yaşanabileceği, yolların eriyebileceği ifade edilirken, bazı tarım alanların yok olabileceği aktarıldı.