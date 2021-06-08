Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı

Küresel çapta 800'den fazla suçlu, Avustralya ve ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ortaklaşa yürüttüğü bir operasyonla tutuklandı. Suçluların yakalanmasına yol açan ise FBI'ın sızdığı ve suçlular tarafından kullanılan ANOM adlı bir şifreli mesajlaşma uygulaması oldu. Avustralya'da yaşayan ve uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla aranan Türk asıllı Hakan Ayık da operasyonun kilit noktalarından birini oluşturdu. Bununla birlikte, dünya genelinde 700’ü aşkın yere yapılan baskınlarda sekiz tondan fazla uyuşturucu ile çeşitli para birimleri ve kripto paradan oluşan 48 milyon dolara el kondu.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 16:04

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 1

16 ÜLKENİN POLİSİ OPERASYONA KATILDI

Dünya çapında 800'den fazla kişi organize suçla ilgili geniş çaplı uluslararası bir soruşturma kapsamında tutuklandı. “Truva Atı Kalkanı” adı verilen operasyon, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Europol tarafından yönetildi. 16 ülkenin polisi operasyona katıldı.

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 2

48 MİLYON DOLARA EL KONDU

Europol'ün başkan yardımcısı Jean-Philipe Lecouffe, gazetecilere verdiği demeçte, dünya çapında 700'den fazla yerin arandığını ve sekiz tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca, çeşitli para birimleri ve kripto paradan oluşan 48 milyon dolara el kondu. 

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 3

ANOM ADLI ŞİFRELİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI SUÇLULARIN TELEFONUNA YÜKLENDİ

Lecouffe, Truva Atı Kalkanı'nı "küresel sonucu açısından olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, operasyonda FBI tarafından geliştirilen ANOM adlı bir şifreli mesajlaşma  uygulaması kullandı. Yetkililer, suçluları kandırarak uygulamayı zaman içerisinde telefonlarına yüklemeyi başardı. Uygulamanın suçlular tarafından kullanılmaya başlaması ile  uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve hatta planlı cinayetler hakkında milyonlarca mesaj takip edildi.

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 4

224 kişinin tutuklandığı ve dört tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği Avustralya'daki yetkililer, uygulamanın çalıntı cep telefonlarına yüklendiğini ve bazı yüksek profilli yeraltı dünyası figürleri tarafından onaylandıktan sonra popülaritesinin suç çevrelerinde organik olarak arttığını söyledi. 

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 5

TÜRK ASILLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI HAKAN AYIK KİLİT ROL ÜSTLENDİ

Avustralya polisi özellikle, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Türk asıllı Hakan Ayık'in, polis memurları tarafından bir cep telefonu verildikten sonra farkında olmadan uygulamayı suç ortaklarına tavsiye etmesinin kilit noktası olduğunu söyledi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre göre en son İstanbul'da görüntülenen 42 yaşındaki çete lideri Ayık, Avustralya'nın en çok arananları arasında yer alıyor. 2010 yılında Avustralya'dan kaçtığı düşünülen ve Avustralya medyası tarafından "Facebook gangsteri" olarak adlandırılan Ayık, sosyal medya fotoğraflarında büyük dövmeleri ve kaslı bir fiziğiyle dikkat çekiyor. 

Yerel kaynaklar, Ayık’ın Türkiye'de yaşadığını ve Hollandalı eşiyle  lüks bir yaşam tarzı sürdürdüğünü açıkladı.

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 6

27 MİLYON MESAJ İNCELENDİ

Diğer taraftan, uygulamının kullanımı 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren 32 binden fazla şifreli cihaza hizmet verecek şekilde büyüdü. Genel olarak, kolluk kuvvetleri 18 ay boyunca 27 milyondan fazla mesaja erişti.

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 7

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonun ülkenin topluluklarını daha güvenli tutacak bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Morrison, "Bugün Avustralya hükümeti, küresel bir operasyonun parçası olarak organize suça ağır bir darbe indirdi. Sadece bu ülkede değil, tüm dünyada organize suç çevresinde yankılanacak bir saldırı" dedi.

Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 8
Öte yandan Europol, Nisan ayında, her dört yılda bir ciddi ve organize suçlara ilişkin yayınladığı raporunda, sorunun  hiçbir zaman AB ve vatandaşları için bugün olduğu kadar yüksek bir tehdit oluşturmadığı konusunda uyarmıştı ve Covid-19  pandemisinin durumu daha da kötüleştirebileceğini vurgulamıştı.
Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 9
Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 10
Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 11
Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı - 12

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