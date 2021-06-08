Küresel organize suç operasyonunda 800'den fazla kişi tutuklandı: FBI, mesajlaşma uygulamasıyla suçluların telefonuna sızdı

TÜRK ASILLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI HAKAN AYIK KİLİT ROL ÜSTLENDİ

Avustralya polisi özellikle, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Türk asıllı Hakan Ayık'in, polis memurları tarafından bir cep telefonu verildikten sonra farkında olmadan uygulamayı suç ortaklarına tavsiye etmesinin kilit noktası olduğunu söyledi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre göre en son İstanbul'da görüntülenen 42 yaşındaki çete lideri Ayık, Avustralya'nın en çok arananları arasında yer alıyor. 2010 yılında Avustralya'dan kaçtığı düşünülen ve Avustralya medyası tarafından "Facebook gangsteri" olarak adlandırılan Ayık, sosyal medya fotoğraflarında büyük dövmeleri ve kaslı bir fiziğiyle dikkat çekiyor.

Yerel kaynaklar, Ayık’ın Türkiye'de yaşadığını ve Hollandalı eşiyle lüks bir yaşam tarzı sürdürdüğünü açıkladı.