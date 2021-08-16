Küresel sağlıkta yeni sömürgeci yaklaşım: Afrika'da üretilen 10 milyon doz aşı AB'ye ihraç edildi

ntv.com.tr 16.08.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 14:35
Afrikalı liderler, Güney Afrika'daki Aspen fabrikasında doldurulan yaklaşık 10 milyon tek dozluk Johnson & Johnson (J&J) aşılarının, Afrika Covid-19 kriziyle boğuşurken Avrupa'ya ihraç edileceğini açıkladı.
The Guardian’ın bildirdiğine göre, küresel olarak dağıtılan 4,7 milyar aşının yüzde 80'den fazlası en zengin G20 ülkelerine gitti. Zengin ve fakir arasındaki uçurum artık o kadar genişledi ki, yüksek gelirli ülkeler her 100 kişi başına neredeyse 100 doz uygularken, düşük gelirli ülkeler 100 kişi başına sadece 1, 5 doz aşı uyguladı.