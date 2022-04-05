Kuzey ışıkları yeryüzüne indi: Yeni Zelanda'da 'deniz aurora'sı gözlemledi

Haberler - ntv.com.tr - AFP 05.04.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 14:45
Yeni Zelanda'nın kuzey kıyıları "deniz aurora"sıyla aydınlandı. Gece çöktükten sonra mavi-yeşil parıldayan plankton çiçekleri görüldü. Bazen kıyıları silip süpüren bu anlaşılması zor güzel fenomene yerel halk tanık oldu.
Napier kentindeki olayı gözlemleme ve fotoğraflama fırsatı bulan fotoğrafçı Sajith Muraleedharan, "Bu olay ‘biyolüminesans’ın yanı sıra ‘deniz aurora'sı olarak da adlandırılır. Gökyüzünde gördüğünüz Aurora Australis (kuzey ışıkları) gibi" diye konuştu.
Muraleedharan, “Işık hareketle etkinleştirilir. Ayak izleri ıslak kumda mavi parıldar ve yüzen balıklar ışıltılı izler bırakabilir. Ne zaman bir dalga gelse, bu güzel fenomeni görebilirsiniz. O esnada sahilde birçok insan vardı, bazıları yüzüyordu. Gerçekten de tanık olmak harika bir şey” dedi.
Bununla birlikte, biyolüminesans, bazı plankton ve fitoplankton türlerinin yırtıcılardan kaçmak ve onların dikkatini dağıtmak için çiçek açmasının ardından oluşuyor.
Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden alg ekolojisti Karl Safi, "Dinoflagellatlar rahatsız edildiklerinde bu ışığı üretirler ve saniyenin çok kısa bir bölümünde süren hafif bir ısık patlaması oluştururlar. Bu onları yemeye çalışan yırtıcı hayvanı rahatsız eder" dedi.
Öte yandan, “deniz aurora”larının ne zaman meydana geleceği tahmin edilemiyor. Ancak, Safi bunların "sıcak gecelerde yaygın olduğunu ve yoğun yağmurlu günlerden sonra da ortaya çıkabileceğini" söyledi. Safi, bu fenomenin yalnızca geceleri meydana geldiğini, çünkü planktonların yerleşik bir biyolojik saate sahip olduklarını ve karanlık bir alana veya konteynere konsalar bile gündüzleri parlamadıklarını söyledi.