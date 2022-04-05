Kuzey ışıkları yeryüzüne indi: Yeni Zelanda'da 'deniz aurora'sı gözlemledi

NE ZAMAN YAŞANACAĞINI TAHMİN ETMEK ZOR

Öte yandan, “deniz aurora”larının ne zaman meydana geleceği tahmin edilemiyor. Ancak, Safi bunların "sıcak gecelerde yaygın olduğunu ve yoğun yağmurlu günlerden sonra da ortaya çıkabileceğini" söyledi. Safi, bu fenomenin yalnızca geceleri meydana geldiğini, çünkü planktonların yerleşik bir biyolojik saate sahip olduklarını ve karanlık bir alana veya konteynere konsalar bile gündüzleri parlamadıklarını söyledi.