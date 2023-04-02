Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz

Açıklamada "ABD ve onu takip edenler, rakipleri olan ülkenin pratikte nükleer saldırı kapasitesinin bulunduğu ve Kuzey Kore ordusu ile halkının 'boş konuşmama' karakterinin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı." ifadesi kullanıldı.