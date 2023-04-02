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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye nükleer saldırı kapasitesinin olduğu ve "boş konuşmadığı" tehdidinde bulundu. Bununla birlikte, ABD'li bir şirketin elde ettiği uydu görüntüleri lider Kim Jong-un'un nükleer malzeme üretiminin artırılmasını emretmesinin ardından Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksinde hareketlilik olduğunu gösterdi. Güney Kore ve ABD'li yetkililer 2022 yılının başından bu yana Kuzey Kore'nin büyük bir nükleer deneme gerçekleştirebileceği konusunda uyarıyorlar.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 1

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey'in nükleer kapasitesiyle ilgili "boş konuşmadığı" belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 2

Açıklamada ABD ve Güney Kore'nin birbirlerini büyük bir tehlikeye atarak yanlış davranışlarda bulundukları öne sürüldü. Bu iki ülkenin halihazırda devam eden ve haziranda yapılacağı duyurulan geniş kapsamlı tatbikatlarına atıfta bulunulan açıklamada "Savaş çığırtkanlarının umutsuz eylemleri fazla ileri gidiyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 3

ABD ve Güney Kore'nin mart başlarında başlattığı ve hala süren "Ssangyong" (İkiz Ejder) tatbikatına işaret edilen açıklamada iki ülkenin "savaş histerisinin" bu tatbikatla zirveye eriştiği savunuldu.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 4

Açıklamada "ABD ve onu takip edenler, rakipleri olan ülkenin pratikte nükleer saldırı kapasitesinin bulunduğu ve Kuzey Kore ordusu ile halkının 'boş konuşmama' karakterinin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 5

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un,  ülkenin nükleer cephaneliğini genişletmek için bomba yakıtı üretiminde artış emri vermesinin ardından ABD’li bir düşünce kuruluşu, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde yüksek düzeyde faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 6

"KUZEY KORE YENİ NÜKLEER REAKTÖRÜNÜ TAMAMLANMIŞ OLABİLİR"

38 North North Korea adlı uydu izleme şirketi,  3 ve 17 Mart tarihli görüntülere dayanarak tespit ettiği faaliyetin, Yongbyon sahasındaki Deneysel Hafif Su Reaktörü’nün (ELWR) tamamlanmak üzere olduğunu ve operasyonel duruma geçmiş olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 7

Bununla birlikte, görüntülerin Yongbyon'daki 5 megavatlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve ELWR'nin etrafındaki bir destek binasının inşaatına başlandığını gösterdiği aktarıldı. Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisinin etrafında da muhtemelen kapasitesini arttırmak üzere yeni bir inşaat başlamıştı.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 8

Kuruluş, Kuzey Kore liderine atıfta bulunularak, "Bu gelişmeler Kim Jong-un nükleer silah cephaneliğini genişletmek için ülkenin bölünebilir madde üretimini artırmaya yönelik son emirlerini yansıtıyor.” denildi.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 9

GÜNEY KORE VE ABD KINANMIŞTI

Öte yandan, geçen salı günü Kuzey Kore yeni, daha küçük nükleer savaş başlıklarını tanıttı, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatlarını arttırmasını kınadı. Devlet medyası, Kim'in ülkenin nükleer cephaneliğini "katlanarak" artırmak için "ileri görüşlü bir şekilde" silah sınıfı malzemelerin üretilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 10

Güney Kore ve ABD,  2022 başından bu yana Kuzey Kore'nin her an nükleer denemelere yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz - 11

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) geçen yıl yayınladığı bir raporda Kuzey Kore'nin 20 kadar nükleer savaş başlığı monte ettiğini ve muhtemelen yaklaşık 45-55 nükleer cihaz için yeterli bölünebilir malzemeye sahip olduğunu belirtmişti.

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