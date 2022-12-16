Kuzey Makedonya’da birçok kurum ve kuruluşta bomba ihbarı

Daha önce okulların yanı sıra farklı resmi ve ticari binalar da bomba ihbarı almış, polis bugüne kadarki ihbarların asılsız olduğunu bildirmişti.

Son dönemlerde başta Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan olmak üzere, bölgede çokça bomba ihbarı yapılmıştı.