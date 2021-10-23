La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 23:45

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 1
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 2
Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 3
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 4
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 5
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 6
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 7
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 8
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 9
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti - 10

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