Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Derne vadisinin şehrin simgesel yapılarından olduğunu ancak daha önce de benzer afetlere neden olması sebebiyle bölge sakinleri için sürekli bir tehlike oluşturduğunu aktaran Dernavi, 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında da büyük bir sel yaşandığını ancak savaş nedeniyle yaşanan ölümlerin o zamanlar çok gündem olmadığını kaydetti.