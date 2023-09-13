Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kentin belediye başkanı, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Öte yandan Derne'de defnedilenlerin sayısının 2 bin 90'a ulaştığı, bunlardan 1100'ünün ise kimliği belirlenemeden toprağa verildiği belirtildi.
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.