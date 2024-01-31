Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi

Brezilya'da deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Litrelerce zehirli kimyasal, yol kenarındaki dereye dökülürken bölgede acil durum ilan edildi.

Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi - 1

Brezilya’nın ormanları ve doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde 29 Ocak günü meydana gelen kazada, temizlik ürünleri ve deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon virajda kaza yaptı ve tüm zehirli kimyasal madde hemen yakındaki dereye ve yola döküldü.

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Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi - 2

Olaya müdahale eden Sivil Savunma, İtfaiye, Askeri Karayolu Polisi ve Askeri Çevre Polisi yerel acil durum ilan etti.


Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi - 3

Bölge halkına içme suyu sağlayan ve derenin beslediği Cubatao Su Arıtma Tesisi’ne su girişi kapatıldı.

Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi - 4

Zehirli kimyasal maddenin temizlenmesi için kriz ofisi kuran ekipler, bölgede halkını tahliye etti.

Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü: Acil durum ilan edildi - 5
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