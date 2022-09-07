Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler

İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS

Liz Truss'un, Temmuz ayında karıştığı birden fazla skandal üzerine istifa eden Boris Johnson'ın yerine İngiltere'nin yeni Başbakanı seçildi. Ülkenin eski dışişleri bakanı ve uluslararası ticaret bakanı olan Truss, Muhafazakar Parti üye tabanının yüzde 57'sinin ona oy vermesiyle Rishi Sunak'ı mağlup etti.

Truss böylelikle Margarat Thatcher ve Theresa May'in ardından İngiltere'de görev yapan üçüncü kadın başbakan oldu. Dün görevine başlayan Truss, "Vergileri azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan hazıralyacağım” dedi.