Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 07.09.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:31
Liz Truss'un, Temmuz ayında karıştığı birden fazla skandal üzerine istifa eden Boris Johnson'ın yerine İngiltere'nin yeni Başbakanı seçildi. Ülkenin eski dışişleri bakanı ve uluslararası ticaret bakanı olan Truss, Muhafazakar Parti üye tabanının yüzde 57'sinin ona oy vermesiyle Rishi Sunak'ı mağlup etti.
Truss böylelikle Margarat Thatcher ve Theresa May'in ardından İngiltere'de görev yapan üçüncü kadın başbakan oldu. Dün görevine başlayan Truss, "Vergileri azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan hazıralyacağım” dedi.
Bununla birlikte, kadın liderlerin çoğunlukta olduğu ülkeler arasında Kuzey Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Fotoğrafta soldan sağa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Derleyen, Danimarka Başbakanı Matte Frederiksen ve dünyanın en genç başbakanı olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yer alıyor.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
Göreve geliş tarihi: 2019
Siyasi partisi: Sosyal Demokratlar
Taşı: 44
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin
Göreve geliş tarihi: 2019
Siyasi partisi: Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi
Yaşı: 36
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson
Göreve geliş tarihi: 2021
Siyasi Partisi: İsveç Sosyal Demokrat Partisi
Yaşı: 55
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir
Göreve geliş tarihi: 2017
Siyasi partisi: İzlanda Sol-Yeşil Hareket
Yaşı: 46
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Göreve geliş tarihi: 2017
Siyasi partisi: Yeni Zelenda İşçi Partisi
Yaşı: 42
Singapur Cumhurbaşkanı Halimah Yacob
Göreve geliş tarihi: 2017
Siyasi partisi: People's Action Party
Yaşı: 68
Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari
Göreve geliş tarihi: 2015
Siyasi partisi: Nepal Komunist Partisi
Yaşı: 61
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid
Göreve geliş tarihi: 2009
Siyasi partisi: Bangladeş Avami Birliği
Yaşı: 74
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili
Göreve geliş tarihi: 2018
Siyasi partisi: The Way of Georgia
Yaşı: 70
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen
Göreve geliş tarihi: 2016
Siyasi partisi: Demokratik İlerleme Partisi
Yaşı: 66
Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde
Göreve geliş tarihi: 2018
Siyasi partisi: Demokratik İlerici Parti
Yaşı: 66
Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa
Göreve geliş tarihi: 2015
Yaşı: 54