Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler

Dünyanın her yerinde kadınların eşit haklar için daha kat etmesi gereken uzun bir yol var, ancak son yıllarda kadınların siyasete katılımında büyük gelişmeler yaşandı. Birçok ülke ilk kadın devlet başkanını seçiyor, diğer kadın liderler ise ülkelerine yıllardır hizmet ediyor. Son olarak İngiltere'de Liz Truss ülkenin yeni başbakanı oldu. İşte Yeni Zelanda'dan Tayvan'a, Finlandiya'dan Nepal'e dünyanın kadın liderleri...

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 07.09.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:31

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 1

İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS

Liz Truss'un, Temmuz ayında karıştığı  birden fazla skandal üzerine istifa eden Boris Johnson'ın yerine İngiltere'nin yeni Başbakanı seçildi. Ülkenin eski dışişleri bakanı ve uluslararası ticaret bakanı olan  Truss, Muhafazakar Parti üye tabanının yüzde 57'sinin ona oy vermesiyle Rishi Sunak'ı mağlup etti.

Truss böylelikle Margarat Thatcher ve Theresa May'in ardından İngiltere'de görev yapan üçüncü kadın başbakan oldu. Dün görevine başlayan Truss, "Vergileri azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan hazıralyacağım” dedi.

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 2

KUZEY AVRUPA ÖNCÜ

Bununla birlikte, kadın liderlerin çoğunlukta olduğu ülkeler arasında Kuzey Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Fotoğrafta soldan sağa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Derleyen, Başbakanı Matte Frederiksen ve dünyanın en genç başbakanı olan Başbakanı Sanna Marin yer alıyor.

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 3

DANİMARKA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

Göreve geliş tarihi: 2019

Siyasi partisi: Sosyal Demokratlar

Taşı: 44

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 4

FİNLANDİYA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Göreve geliş tarihi: 2019

Siyasi partisi: Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi

Yaşı: 36

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 5

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Göreve geliş tarihi: 2021

Siyasi Partisi: İsveç Sosyal Demokrat Partisi

Yaşı: 55

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 6

İZLANDA

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir

Göreve geliş tarihi: 2017

Siyasi partisi: İzlanda Sol-Yeşil Hareket

Yaşı: 46

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 7

YENİ ZELANDA

Başbakanı Jacinda Ardern

Göreve geliş tarihi: 2017

Siyasi partisi: Yeni Zelenda İşçi Partisi

Yaşı: 42

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 8

SİNGAPUR

Singapur Cumhurbaşkanı Halimah Yacob

Göreve geliş tarihi: 2017

Siyasi partisi: People's Action Party

Yaşı: 68

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 9

NEPAL

Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari

Göreve geliş tarihi: 2015

Siyasi partisi: Nepal Komunist Partisi

Yaşı: 61

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 10

BANGLADEŞ

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid

Göreve geliş tarihi: 2009

Siyasi partisi: Bangladeş Avami Birliği

Yaşı: 74

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 11

GÜRCİSTAN

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili

Göreve geliş tarihi: 2018

Siyasi partisi: The Way of Georgia

Yaşı: 70

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 12

TAYVAN

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen

Göreve geliş tarihi: 2016

Siyasi partisi: Demokratik İlerleme Partisi

Yaşı: 66

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 13

ETİYOPYA

Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde

Göreve geliş tarihi: 2018

Siyasi partisi: Demokratik İlerici Parti

Yaşı: 66

Lizz Truss İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu: Kadın liderlere sahip olan ülkeler - 14

NAMİBYA

Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa

Göreve geliş tarihi: 2015

Yaşı: 54

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