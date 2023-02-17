Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte meydandaki Nelson Sütunu üzerine "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yansıtıldı.

Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 1

Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Londra'nın en önemli meydanlarından Trafalgar'da anma etkinliği düzenlendi.

Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 2

Daha önce Kral 3. Charles ve Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin ziyaret ettiği Suriyeli afetzedelere yardım çadırının da bulunduğu meydanda, yerel saatle 19.00'da düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı.

Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 3

Anma etkinliğinde, Londra'nın simge meydanlarından Trafalgar'daki yaklaşık 52 metrelik Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı.

Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 4

Etkinlik sonunda depremzedeler için yardım da toplandı.

Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 5
Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 6
Londra'da Nelson Sütunu'na “Türkiye'nin yanındayız” mesajı - 7

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER