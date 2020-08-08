Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması)

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla zor bir döneme giren Lübnan'da sokaklar da hareketlendi. Hükümeti ihmalle suçlayan binlerce kişi başkentte gösteri düzenliyor. Gösterilerde tansiyon giderek yükseliyor. Gösteriler devam ederken açıklama yapan Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanununu Bakanlar Kuruluna sunacağını söyledi.

Reuters - NTV Haber 08.08.2020 - 20:22 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 21:04

Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 1
Şehitler Meydanı'nda yaklaşık 7 bin kişi hükümet karşıtı gösteri için biraraya geldi. eylemciler barikatları ve bazı binaları ateşe veriyor.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 2
2011 Arap Baharı ayaklanmalarında popüler olan  "halk rejimin yıkılmasını istiyor" sloganı atılıyor. Parlamento binası önündeki bariyerleri aşmaya çalışan kalabalığa ise güvenlik güçleri müdahale ediyor.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 3
Göstericilere karşı zaman zaman gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılıyor.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 4
Aralarında emekli subayların da bulunduğu  bir grup protestocu ise Dışişleri Bakanlığına girdi.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 5
Hükümetin istifasını talep ederek cumhurbaşkanı Michel Aoun'un fotoğrafını yaktılar.  Çıkan olaylarda şu ana kadar  bir polisin öldüğü, en az 110 kişininse yaralandığı bildirildi.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 6

GENEL SEÇİM AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, artan siyasi krizi yatıştırmak için erken parlamento seçimleri talep edeceğini açıkladı.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 7
Limandaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında liman şefi dahil 20 kişi gözaltında.
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 8
Sağlık Bakanlığı son olarak 6 bin kişinin yaralandığını, 20'den fazla kişiden hala haber alınamadığını açıkladı
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 9
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 10
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması) - 11

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