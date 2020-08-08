Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri (Lübnan Başbakanı'ndan erken seçim açıklaması)

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla zor bir döneme giren Lübnan'da sokaklar da hareketlendi. Hükümeti ihmalle suçlayan binlerce kişi başkentte gösteri düzenliyor. Gösterilerde tansiyon giderek yükseliyor. Gösteriler devam ederken açıklama yapan Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanununu Bakanlar Kuruluna sunacağını söyledi.

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Reuters - NTV Haber 08.08.2020 - 20:22

Şehitler Meydanı'nda yaklaşık 7 bin kişi hükümet karşıtı gösteri için biraraya geldi. eylemciler barikatları ve bazı binaları ateşe veriyor.

2011 Arap Baharı ayaklanmalarında popüler olan "halk rejimin yıkılmasını istiyor" sloganı atılıyor. Parlamento binası önündeki bariyerleri aşmaya çalışan kalabalığa ise güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Göstericilere karşı zaman zaman gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılıyor.

Aralarında emekli subayların da bulunduğu bir grup protestocu ise Dışişleri Bakanlığına girdi.

Hükümetin istifasını talep ederek cumhurbaşkanı Michel Aoun'un fotoğrafını yaktılar. Çıkan olaylarda şu ana kadar bir polisin öldüğü, en az 110 kişininse yaralandığı bildirildi.

GENEL SEÇİM AÇIKLAMASI Lübnan Başbakanı Hasan Diab, artan siyasi krizi yatıştırmak için erken parlamento seçimleri talep edeceğini açıkladı.

Limandaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında liman şefi dahil 20 kişi gözaltında.

Sağlık Bakanlığı son olarak 6 bin kişinin yaralandığını, 20'den fazla kişiden hala haber alınamadığını açıkladı

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