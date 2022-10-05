Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.



Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.