Lüks yolcu gemisi Grönland'ın kuzeydoğusunda mahsur kaldı: Yolcular kurtarılmayı bekliyor

Danimarka ordusunun Ortak Arktik Kuvvetleri, geniş bir alanda köpekli kızaklarla devriye gezdiklerini ve kendilerine bağlı Sirius biriminden ekiplerin gemiyi ziyaret ederek yolcuların güvenliğini teyit ettiğini açıkladı. Yakındaki bir balıkçı gemisinin bir sonraki gelgitte yolcu gemisine yardım etmeye çalışacağı bildirildi.