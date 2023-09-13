Lüks yolcu gemisi Grönland'ın kuzeydoğusunda mahsur kaldı: Yolcular kurtarılmayı bekliyor
Grönland’ın kuzeydoğusunda, 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisi, çamurlu deniz tabanı nedeniyle mahsur kaldı. Lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor. Öte yandan gemide bazı yolcuların Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Grönland’ın kuzeydoğusunda, lüks yolcu gemisi, çamurlu deniz tabanı nedeniyle mahsur kaldı.
Bloomberg’in haberine göre, karaya oturan lüks yolcu gemisinin, gelgitten faydalanarak çamurlu deniz tabanından kurtulmaya yönelik iki girişimi başarısız oldu.