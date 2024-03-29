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Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Brezilya'ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretinde Brezilyalı mevkidaşı Lula ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. Fotoğrafların viral olmasının ardından Macron'dan cevap gecikmedi.

Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi - 1

"FRANSA BREZİLYA'YI, BREZİLYA DA FRANSA'YI SEVİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Brezilya’ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti kapsamında Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Macron ve Lula’nın ziyaret boyunca çekilen fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekerek esprili yorumlara neden oldu.

Ziyarete ilişkin yapılan esprilere cevap veren Macron, "Bazı insanlar Brezilya'ya yaptığım ziyaretin görüntülerini bir düğüne benzetiyor, ben de onlara diyorum ki: bu bir düğündü! Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi - 2

Macron ayrıca görüşmelerin iki ülkenin iş birliği açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, “Tanışma fırsatı bulduğum tüm Brezilyalılara misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi.

Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi - 3

NİSAN 2025'TE TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Macron görüşme hakkında, "Amazon ormanlarında birlikte yürüyebilme fırsatı bulduk, ormanlar ve insanlar için mücadele etme konusundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Rio'da, ortaklığımızın üçüncü denizaltısı olan Tonelero'nun denize indirilmesiyle savunma işbirliğimizin gücünü gördük" dedi.

İkili Sao Paulo'da ekonomik, kültürel ve entelektüel dünyayla fikir alışverişlerinde bulundu.

İkilinin Nisan 2025'te tekrar görüşme planı yaptığı belirtildi.

Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi - 4

Sosyal medya kullanıcıları Lula ve Macron'un fotoğraflarına montaj yaparak eğlenceli içerikler hazırladı.

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