Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi

"FRANSA BREZİLYA'YI, BREZİLYA DA FRANSA'YI SEVİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Brezilya’ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti kapsamında Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Macron ve Lula’nın ziyaret boyunca çekilen fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekerek esprili yorumlara neden oldu.

Ziyarete ilişkin yapılan esprilere cevap veren Macron, "Bazı insanlar Brezilya'ya yaptığım ziyaretin görüntülerini bir düğüne benzetiyor, ben de onlara diyorum ki: bu bir düğündü! Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" ifadelerini kullandı.