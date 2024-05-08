Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, beş yıl aradan sonra Avrupa turunda. Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gitti. Burada Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Şi, daha sonra Macron'un daveti üzerine eşi Peng Liyuan ile birlikte Alpler'de bir akşam geçirdi. İki liderin burada Rusya ve Ukrayna savaşını görüştüğü ve Macron'un Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan ile beraber Alpler'e bir gezi düzenledi.

Macron, mahremiyet içinde görüşme gerçekleştirmek ve yerel lezzetlerin tadını çıkarmak için Şi'yi Bagnere-de-Bigorre köyünün dışındaki bir dağ restoranına davet etti.

DÜNYA HABERLERİ

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 2

Etkinlikten gelen görüntülerde liderler ve eşleri Brigitte Macron ve Peng Liyuan, yöresel bir restoranda ellerinde birer kadeh şarapla ve peynir yerken görülüyor.

Macron'un bu ziyaret sırasında Pekin'in Putin'e verdiği desteği sona erdirmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 3

Daha sonra liderler ve eşleri şiddetli kar yağışı ve sis bastırmasının ardından şemsiyelerinin altında yöresel dansların keyfini çıkardı.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 4

MACRON'UN BAŞTAN ÇIKARMA GÜCÜ

Sciences Po Üniversitesi uluslararası ilişkiler uzmanı Bertrand Badie, "Emmanuel Macron'un diplomasisi her zaman, belki de aşırı derecede, baştan çıkarma gücüne dayanıyor" yorumunda bulundu.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 5

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron gerçekleştirdikleri üçlü zirve sırasında Şi'ye, Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinde kullanabileceği hiçbir teknolojiyi ihraç etmeme çağrısında bulundu.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 6

Avrupa, Ukrayna savaşı konusunda resmi olarak tarafsız olmasına rağmen Pekin'in silah üretiminde Çin makinelerini kullanan Rusya'yı desteklemesinden endişe duyuyor.

Fransız lider Pekin'den savaşı sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmasını istedi.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 7

Şi ise Batı'yı Çin'i "karalamaması" konusunda uyardı ve ayrıca Çin'in aşırı kapasitesinin küresel ticaret dengesizliklerine neden olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 8

Şi'nin Avrupa turu için Fransa'dan sonra seçtiği diğer iki ülke (Sırbistan ve Macaristan), Avrupa'da Moskova'ya en çok sempati duyan ülkeler arasında görülüyor.

Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 9
Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı? - 10
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