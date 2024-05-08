Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan ile beraber Alpler'e bir gezi düzenledi.

Macron, mahremiyet içinde görüşme gerçekleştirmek ve yerel lezzetlerin tadını çıkarmak için Şi'yi Bagnere-de-Bigorre köyünün dışındaki bir dağ restoranına davet etti.