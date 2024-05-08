Macron ve Şi'den Alpler'e gezi: Amaç Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmak mı?
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, beş yıl aradan sonra Avrupa turunda. Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gitti. Burada Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Şi, daha sonra Macron'un daveti üzerine eşi Peng Liyuan ile birlikte Alpler'de bir akşam geçirdi. İki liderin burada Rusya ve Ukrayna savaşını görüştüğü ve Macron'un Çin'i Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan ile beraber Alpler'e bir gezi düzenledi.
Macron, mahremiyet içinde görüşme gerçekleştirmek ve yerel lezzetlerin tadını çıkarmak için Şi'yi Bagnere-de-Bigorre köyünün dışındaki bir dağ restoranına davet etti.