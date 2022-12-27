Mahsa Amini protestoları 100. gününde: İran'da geri dönüş yok

İran'ın en ünlü eski futbolcularından biri olan ve Dubai'de yaşayan Ali Kerimi de protestolara destek verdi. İran istihbarat ajanlarının onu öldürmekle tehdit ettiğini ve bu durumun sonunda ABD'ye taşınmasına yol açtığını söyledi. Karimi, 14 milyondan fazla takipçisiyle Instagram hesabında İran rejiminin en ünlü eleştirmenlerinden biri olarak tanınıyor.

Bir başka İranlı futbolcu Ali Daei, ülke çapındaki bir grevi desteklemek için dışarı çıktıktan sonra İran yargısı tarafından kuyumcu dükkanı ve restoranı kapatıldı.