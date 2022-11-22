Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek

"ONLARA SEMPATİ DUYUYORUZ"

32 yaşındaki sporcu, futbolcuların protestolarda hayatını kaybedenlerin yanında olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, İran'daki tüm yaslı ailelere taziyelerimi sunmak istiyorum. yanlarında olduğumuzu, onları desteklediğimizi ve onlara sempati duyduğumuzu bilmeliler" dedi.