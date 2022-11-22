Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardın başlayan protestolar sürerken İran Millli Takımı'ndan anlamlı bir destek geldi. İngiltere ile yaptıkları maç öncesinde futbolcular milli marş söylemezken, Milli Takım Kaptanı Ehsan Hajsafi, “Her şeyden önce, İran'daki tüm yaslı ailelere taziyelerimi sunmak istiyorum. Yanlarında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi bilmeliler" dedi.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 1

MİLLİ MARŞ SÖYLENMEDİ

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ile karşı karşıya gelen İran Milli Takımı futbolcuları İran Milli Marşı'nı söylemedi.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 2

Katar’ın Khalifa Uluslararası Stadı’nda İran-İngiltere karşılaşması öncesinde milli marş çalınırken, ilk 11’deki tüm futbolcuların sessiz kalması sosyal medyada gündem oldu.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 3

İranlı futbolcuların milli marşı okumamaları ülkede devam eden Mahsa Amini gösterilerine destek olarak yorumlandı. İngiltere karşılaşması öncesi gazetecilere konuşan Milli Takım Kaptanı Ehsan Hajsafi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin, “Halkımızın mutlu olmadığını ve ülkemizde sorunlar olduğunu kabul etmeliyiz" dedi. 

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 4

"ONLARA SEMPATİ DUYUYORUZ"

32 yaşındaki sporcu, futbolcuların protestolarda hayatını kaybedenlerin yanında olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, İran'daki tüm yaslı ailelere taziyelerimi sunmak istiyorum. yanlarında olduğumuzu, onları desteklediğimizi ve onlara sempati duyduğumuzu bilmeliler" dedi.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 5

Bununla birlikte İran’da yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin baskısı nedeniyle  400'den fazla protestocu öldü ve 16 bin 800 kişi tutuklandı. İranlı liderler ise protestoların ülkenin yabancı düşmanları tarafından düzenlenen "isyanlar" olduğunu öne sürdü. 

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 6

İran Plaj Futbol Takımı oyuncuları da 2022 Kıtalararası Plaj Futbolu Dünya Şampiyonası yarı final maçında milli marşını okumayarak ve şampiyonluk kupasını kaldırmayarak ülkedeki gösterilere destek vermişti. İran Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Komitesi oyuncular hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 7

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 8

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 9

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını açıkladı.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 10

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu. Olaylarda 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 11

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 12
Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 13
Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 14
Mahsa Amini protestoları: İran Milli Takımı'ndan göstericilere destek - 15

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER