Mahsa Emini protestoları: 'Gözaltına alınanlar bırakılmayacak'

'SERT VE CAYDIRICI CEZALAR'

Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini kaydetti.



Mirahmedi ayrıca dün Tahran ve Senendec şehirleri dışında ülke genelinde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu söyledi.