Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu

Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar keşfedilen “en tuhaf” nesnelerden biri olarak adlandırılan Mars yüzeyindeki tuhaf bir kaya oluşumu, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Araştırmacılar, ejderha kemiğine benzeyen cismin dünya dışı bir aracın enkazı olma ihtimalinin göz ardı edilmeyeceğini söyledi.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 1

Mars’ta “ejderha kemiğini” andıran ve sivri çıkıntılara sahip olan kaya, ilk olarak Nisan ayında NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından 155 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında fotoğraflandı.

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Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 2

Uzmanlar başlangıçta bu oluşumların olası bir nedeni olarak sismik aktiviteyi düşündü ve bunları Dünya'da büyük depremler sırasında gözlemlenen “kum sivri uçlarına” benzetti. 

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 3

Journal of Astrobiology adlı bilimsel dergide yayınlanan son çalışmanın başyazarı olan Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong, "Bu yapıların Mars'ta görülmesi çok sıra dışı ve benim deneyimlerime göre benzersiz. Sivri uçlara ve ilgili yapılara neyin neden olduğu kesin değil, ancak kanıtlar, önemli sismik aktivitenin bir sonucu olarak Dünya'da oluşan bir tür 'kum sivri ucuna' işaret ediyor." açıklamasını yaptı.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 4

DÜNYA'DAKİ BENZERLERİNDEN OLDUKÇA FARKLI

Bununla birlikte Armstrong, Mars’taki sivri uçların Dünya’daki kum sizvri uçlarından bazı belirgin farklılıklar sergilediğini vurguladı Buna göre, Mars’taki kum sivri uçları,  Dünya'daki kum sivri uçlarının aksine şişkin yapısan yoksun.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 5

Çalışma, Gale Krateri'nde başka bir yerde “tekerlek, aks ve kraterli bir enkaz alanı gibi görünen parçaların” varlığını kabul ettiği için daha sıra dışı bir varsayım ortaya çıktı. Araştırmacılar, her ne kadar bu yapıların uzay enkazı olma ihtimalini reddetseler de, Mars'a yabancı bir uzay aracının çarparak iniş yapmış olma ihtimalini açık bıraktı.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 6

Profesör Armstrong, "Sivri uçların uzay enkazı olma ihtimali düşük, ancak hiçbir şey göz ardı edilemez. Tekerlek benzeri yapılar farklı bir fenomene işaret edebilir.” dedi.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 7

NASA astrobiyologlarından Dr. Nathalie Cabrol ise başlangıçta bu garip kaya oluşumundan Mars rüzgârlarının sorumlu olabileceğini ve muhtemelen “çok sayıda erozyondan sonra oluşan dalgaların kalıntıları” olabileceğini tahmin etti. 

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 8

Diğer taraftan, dünya dışı kökenlerle ilgili spekülasyonlar kısmen Almanya'nın güneyindeki Nordlinger Reis asteroid çarpma kraterinde bulunan benzer kaya oluşumlarından kaynaklandı. 

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 9

“Hoodoos” olarak bilinen bu kıvrımlı yapıların, daha yumuşak kayaların aşınması sonucu doğal olarak oluşan oluşumlar olduğu ve geride kumdan çıkıntı yapan kompakt malzeme kuleleri bıraktığı belirlendi.

Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu - 10

Mars'taki “ejderha benzeri kemik” kaya söz konusu olduğunda, uzmanlar bunun zaman içinde benzer bir şekilde oluşmuş olabileceğini kabul ediyor.

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