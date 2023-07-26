Mars'a uzay gemisi mi indi? Kızıl Gezegen'de sıradışı bir cisim bulundu
Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar keşfedilen “en tuhaf” nesnelerden biri olarak adlandırılan Mars yüzeyindeki tuhaf bir kaya oluşumu, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Araştırmacılar, ejderha kemiğine benzeyen cismin dünya dışı bir aracın enkazı olma ihtimalinin göz ardı edilmeyeceğini söyledi.
Mars’ta “ejderha kemiğini” andıran ve sivri çıkıntılara sahip olan kaya, ilk olarak Nisan ayında NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından 155 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında fotoğraflandı.