Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir

Hint okyanusundaki ada ülkesi Mauritius açıklarında karaya oturan Japon şirketine ait yük gemisinden sızan petrolün temizlenmemesinin mangrov ormanlarını yok edebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı 26.08.2020 - 06:02

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 1

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde online buluşan uzman heyet, Japon Mitsui OSK Lines firmasına ait MV Wakashio kargo gemisinden Mauritius sahilinde sızan petrole ilişkin öngörülerini açıkladı.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 2

Ekosistem koruma uzmanı Sakaguçi Noriaki, ağır şekilde kirlenmiş bölgelerde, havai köklerdeki yağ adezyonunun mangrovları boğabileceğini kaydetti.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 3

Sakaguçi, "Yağ kalıntıları daha da fazla kalırsa zehirli özler mangrovları öldürebilir. Sudaki bulanıklığın uzun sürmesi halinde ise resifler yok olabilir" dedi.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 4

Uzman heyet ön raporunda, bölgede henüz ölmüş mangrovlara rastlanmadığını ancak ikisi ciddi seviyede olmak üzere araştırılan 7 lokasyonda da yağ kaplamaları tespit edildiği açıkladı.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 5

Sızıntısının genel zararının bu hafta hesaplanacağını belirten heyet, yağın mangrovların daha aşağısına inme riski sebebiyle, çamurlu arazideki mangrov ormanlarından yağı temizlemenin zorluğuna dikkati çekti.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 6

DİĞER KISIM BATIRILDI, ÇEVRE UZMANLARI YOLDA

Öte yandan Japonya Çevre Bakanı Koizumi Şinciro, bakanlık bünyesinden çevre uzmanlarının ada ülkesine gönderileceğini açıkladı.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 7

Kyodo’ya göre, sızıntıyı çevreleyen ipler ile gemi enkazı resiflere zarar verirken, bölgedeki deniz suyu bulanıklığını koruyor.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 8

Yerel yetkililerin talebi doğrultusunda, ikiye bölünen geminin diğer kısmı açık sulara taşınarak batırıldı.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 9

Çin’den yola çıkmış, Singapur üzerinden Brezilya’ya yol alan Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz’da resife çarparak karaya oturmuştu.

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 10

Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz’da petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.x

Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 11
Tatil beldesi Pointe d’Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Mauritius’un turizm sektörünü etkileceği kaydediliyor.
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 12
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 13
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 14
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 15
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 16
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 17
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 18
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 19
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 20
Mauritius'ta sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir - 21

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