Mayıs ayında dünya genelinde yaşanan 6 garip olay
Avustralya'da bir kişinin 33 yıl sonra ülkesinin vatandaşlığından çıktığını fark etmesinden Güney Kore'deki "hiçbir şey yapmama" yarışmasına ve Malezya'da sıcaklardan bunalan orangutanın soğuk içecek çalmasına kadar mayıs ayında birçok tuhaf olay basına yansıdı. Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor. Dünya genelinde mayısta kayıtlara geçen ilginç olaylar.
UÇAĞI BİRBİRİNE KATAN ADAM
Perth şehrindeki havalimanından Melbourne'a gitmek üzere havalanan Virgin Australia hava yoluna ait uçağın seferi, bir yolcunun garip davranışları nedeniyle yarıda kesildi. İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi. Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Uçak, Perth Havalimanı'na döndükten sonra, kargaşaya neden olan yolcu gözaltına alındı.