Mayıs ayında dünya genelinde yaşanan 6 garip olay

HİÇBİR ŞEY YAPMAMA YARIŞI

Güney Kore'de onlarca kişi, her yıl düzenlenen "uluslararası uzaklara dalıp gitme" yarışmasına katılmak için bir araya geldi. Yoga matları üzerine oturan kişilerin yarışma boyunca "hiçbir şey yapmamak, uykuya dalmamak" gibi kurallara uyması gerekiyor. Uykuya dalanların diskalifiye olduğu yarışmada en sabit kalp atış hızına sahip katılımcı kazanan oluyor. Ülkede 2014'ten bu yana düzenlenen yarışmaya rağbet artarken, "hiçbir şey yapmamanın zaman kaybı olmadığını göstermek" yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor. Yarışmanın bu yılki galibi Şili'den Valentina Vilches oldu. Güney Kore'de yaşayan ve psikolojik danışmanlık yapan Vilches, bazen hiçbir şey yapmamanın ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtti.