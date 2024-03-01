Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler

Tayland'da yaklaşık 3 bin 500 maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği turistik Lopburi kentinde, bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar yüzünden birçok dükkan kapandı. Bazı yerel yetkililer, şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez bir duruma geldiğini belirterek, devletin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 1

Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret  merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda. Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma nokatasına geldi.

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Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 2

Maymunların istilası nedeniyle şehirde birçok dükkan ve işyeri kepenk indirmiş durumda. Şehrin tarihi mekanlarınının da gezielemez hale geldiği belirtiliyor.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 3

Maymunlar alışveriş merkezlerine girerek dükkanlara zarar veriyor ve insanların yiyeceklerini çalıyor.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 4

Lopburi'de her yıl düzenlenen Maymun Festivali turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 5

Şehir sakinleri kentin bazı bölgelerinin tamamen maymunların kontrolüne girdiğini ve devletin bu duruma bir an evvel çözüm bulmasını istiyor.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 6

AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 7

Geçmiş yıllarda kenteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için uygulanan kısırlaştırma programına ara verilmesiyle birlikte sayıları 6 bine kadar çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programına geri dönmek zorunda kaldı. 

Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 8
Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 9
Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler - 10
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