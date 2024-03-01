Maymun krallığı gerçek oldu. Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler
Tayland'da yaklaşık 3 bin 500 maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği turistik Lopburi kentinde, bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar yüzünden birçok dükkan kapandı. Bazı yerel yetkililer, şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez bir duruma geldiğini belirterek, devletin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.
Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda. Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma nokatasına geldi.