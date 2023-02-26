Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maya mitolojisine göre “küçük ve yaramaz ruhani varlıklar” olduklarına inanılan "aluş" olduğunu düşündüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 1

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından ruhani bir varlığın paylaşımını yaptı.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 2

Obrador'un Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğraftan ilkinde hava karanlıkken ağacın dalında duran ve insana benzeyen varlık görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 3

İkincisinde de ülkedeki Ek Balam arkeolojik kazı alanında bulunan "küçük insan" görünümlü heykel yer alıyor.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 4

"ALUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İlk fotoğrafın 3 gün önce bir mühendis tarafından çekildiğini kaydeden Obrador, "Bu, aluş gibi görünüyor. Her şey mistik." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 5

ALUŞ HAKKINDA

Maya mitolojisinde “küçük ve yaramaz ruhani varlıklar” olarak tanımlanan "aluş"ların genellikle ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürdüğüne inanılıyor.

Meksika Devlet Başkanı ruhani varlık fotoğrafı paylaştı: İnsanların eşyalarını çalıyorlar - 6

Mitolojiye göre insanlara görünmeyen "aluş"ların eşyaları saklamak gibi huyları var.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER