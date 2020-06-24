Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü

Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika’nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.