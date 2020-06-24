Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar en az beş kişi hayatını kaybetti.
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 09:12
Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca’ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika’nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
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