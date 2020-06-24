Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar en az beş kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 09:12

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 1
Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 2

Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti. 

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 3
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca’ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 4
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika’nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 5
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 6
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü - 7

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