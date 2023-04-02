Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi

37 ÇEŞİT BÖCEKTEN YAPILAN YEMEKLER SERGİLENDİ

Festivalde, Meksika ve dünya mutfağından pek çok farklı böcek yemeği sunuldu. Bu kezetler arasında arasında çekirge, akrep, tırtıl ve hamamböcekleri gibi 37 çeşit böceğin kullanıldığı yemekler yer aldı.