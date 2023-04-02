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Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi

Meksika’nın başkenti Meksiko’da “Yenilebilir Böcek Festivali” düzenlendi. Bichopolis Gastronomi Festivali kapsamında 37 çeşit böcek, tadım yapmak isteyen katılımcılara sunuldu.Organizatörler, böceklerin protein, vitamin ve mineral açısından zengin olduklarını vurgulayarak, bu besin kaynaklarının çevre için daha yararlı olduğuna dikkat çekti.

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 1

Meksika'da düzenlenen Bichopolis Böcek Yemeği Festivali, ziyaretçilerin ilgisini çekti.  

DÜNYA HABERLERİ

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 2

1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festival,  böcekleri yemek kültürünün bir parçası olarak tanıtmayı amaçlıyor.

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 3

37 ÇEŞİT BÖCEKTEN YAPILAN YEMEKLER SERGİLENDİ

Festivalde, Meksika ve dünya mutfağından pek çok farklı böcek yemeği sunuldu. Bu kezetler arasında arasında çekirge, akrep, tırtıl ve hamamböcekleri gibi 37 çeşit böceğin kullanıldığı yemekler yer aldı. 

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 4

Organizatörler, böcek yemeğinin sürdürülebilirliğine ve düşük karbon ayak izine vurgu yaparak, bu gıda kaynağının gelecekte daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyorlar. 

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 5

Ayrıca, böcek yemeğinin lezzetli olduğunu ve sağlıklı protein kaynaklarından biri olduğunu vurguluyorlar.

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 6

Diğer taraftan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali'ne katılanlar, böcek yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldukları gibi, aynı zamanda böcek yemekleri yapımı hakkında bilgi edindi.  

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 7

Festivalde, böcek yemeklerinin nasıl hazırlandığına dair atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlendi.

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 8

Öte yandan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali, Meksika'daki sürdürülebilir gıda hareketine katkıda bulunuyor ve böcek yemeği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 9
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 10
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 11
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 12
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 13
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 14
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 15
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 16
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 17
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 18
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 19
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 20
Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi - 21
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