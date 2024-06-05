"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu!

İtalya'da 2007'de öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in katil zanlısı olarak yargılanıp önce suçlu bulunan, 4 yıl hapiste kaldıktan sonra ise beraat ederek tahliye olan Amanda Knox, iftira atmaktan suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Knox, cinayetten aklanmasıyla birlikte 3 yıllık cezası zaten dolduğu için İtalya'da daha fazla hapis cezası çekmeyecek. İtalyan basını Knox'u "melek yüzlü şeytan" olarak göstererek "erkek arkadaşını etkisi altına alıp cinayeti birlikte işlemeye teşvik eden seks düşkünü bir genç kız" olarak tasvir etmişti.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 1

CİNAYETTEN AKLANDI

Amanda Knox isimli Amerikalı öğrenci, 2007 yılında üniversitedeki oda arkadaşı Meredith Kercher'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Yaklaşık 4 yılını bir İtalyan hapishanesinde geçiren Knox, on yıldan fazla bir süre sonra aklandı.

Amerikan basını, İtalyan basınında çıkan bazı yorumlarda, "melek yüzlü şeytan" olarak gösterilen ve "erkek arkadaşını etkisi altına alıp cinayeti birlikte işlemeye teşvik eden seks düşkünü bir genç kız" olarak tasvir edilen Knox'un, İtalyan basını tarafından yaratıldığı iddia edilen imajına büyük tepki göstermişti.

DÜNYA HABERLERİ

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 2

İFTİRADAN SUÇLU BULUNDU

Genç kadın bugün, cinayet sırasında yanında çalıştığı bir barmeni haksız yere suçladığı için iftiradan yeniden suçlu bulundu.

Floransa'daki bir mahkeme, Knox'un Kongolu masum bir adamı haksız yere Kercher cinayetiyle suçladığını tespit etti.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 3

Savcılar mahkemeden iftira mahkumiyetini onaylamasını ve 3 yıllık bir ceza vermesini talep etmişti; bu ceza da verildi.

Ancak Knox, cinayetten aklanmasıyla birlikte üç yıllık cezası zaten dolduğu için İtalya'da daha fazla hapis cezası çekmeyecek.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 4

AVUKATLARI KARARA İTİRAZ EDECEK

Mahkeme, Knox'un, Kercher'in öldürüldüğü sırada Perugia'da yarı zamanlı olarak çalıştığı bar sahibi Patrick Lumumba'nın avukatlık ücretlerini ve zararlarını ödemek zorunda kalacağını ve bu tutarın henüz belirlenmediğini söyledi.

Avukatları, karara itiraz edeceklerini söyledi. İtirazlarını İtalya'nın en yüksek mahkemesi olan Roma'daki Yargıtay'a sunmak için 45 günleri var.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 5

"BANA ŞANS DİLEYİN"

Knox, ismindeki lekeyi temizlemek amacıyla bu hafta mahkemeye geri dönmüştü.

Mahkemeye dönmeden önce bir sosyal medya paylaşımında , "İşlemediğim bir suçtan yeniden mahkum edildiğim mahkeme salonuna bu kez kendimi bir kez daha savunmak için gireceğim. Umarım bana yöneltilen asılsız suçlamaların tamamı için adımı temize çıkarırım. Bana şans dileyin" ifadelerini kullandı.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 6

Olay mahalinin her yerinde ayak izleri ve DNA'sı bulunan Rudy Guede adlı başka bir adam, 2008'de Kercher'i öldürmekten suçlu bulundu ve 2021'de serbest bırakılmadan önce 13 yıl hapis yattı.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 7

SUÇU BARMENE ATMAK İSTEDİ

Knox, barmene yönelik haksız suçlamayı, tutuklanmasının hemen ardından 53 saatlik zorlu polis sorgusu sırasında yaptı.

Knox'un savunma ekibi her zaman bar sahibine yönelik suçlamanın baskı altındayken yapıldığını savundu.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 8

2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İtalya'nın polis sorgusu sırasında Knox'un insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Knox, avukatı veya tercümanı olmadan sorguya alındığını ve kendisinin de polis tarafından dövüldüğünü söyledi.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 9

NE OLMUŞTU?

İngiliz öğrenci Meredith Kercher, İtalya'nın Perugia kentinde Knox'la paylaştığı apartman dairesindeki yatak odasında ölü bulundu.

Genç kadın cinsel saldırıya uğramıştı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi.

"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu! - 10

Knox ve o zamanki erkek arkadaşı Raffaele Sollecito, genç kadını öldürmekten suçlu bulundu.

2015 yılında, yedi yıl süren hukuki mücadelenin ardından Knox ve Sollecito cinayetten aklandı, ancak Knox'a yönelik iftira soruşturması devam etti.

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