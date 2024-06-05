"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu!

"BANA ŞANS DİLEYİN"

Knox, ismindeki lekeyi temizlemek amacıyla bu hafta mahkemeye geri dönmüştü.



Mahkemeye dönmeden önce bir sosyal medya paylaşımında , "İşlemediğim bir suçtan yeniden mahkum edildiğim mahkeme salonuna bu kez kendimi bir kez daha savunmak için gireceğim. Umarım bana yöneltilen asılsız suçlamaların tamamı için adımı temize çıkarırım. Bana şans dileyin" ifadelerini kullandı.