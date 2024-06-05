"Melek yüzlü şeytan" yeniden mahkemede: Amanda Knox suçlu bulundu!
İtalya'da 2007'de öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in katil zanlısı olarak yargılanıp önce suçlu bulunan, 4 yıl hapiste kaldıktan sonra ise beraat ederek tahliye olan Amanda Knox, iftira atmaktan suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Knox, cinayetten aklanmasıyla birlikte 3 yıllık cezası zaten dolduğu için İtalya'da daha fazla hapis cezası çekmeyecek. İtalyan basını Knox'u "melek yüzlü şeytan" olarak göstererek "erkek arkadaşını etkisi altına alıp cinayeti birlikte işlemeye teşvik eden seks düşkünü bir genç kız" olarak tasvir etmişti.
CİNAYETTEN AKLANDI
Amanda Knox isimli Amerikalı öğrenci, 2007 yılında üniversitedeki oda arkadaşı Meredith Kercher'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Yaklaşık 4 yılını bir İtalyan hapishanesinde geçiren Knox, on yıldan fazla bir süre sonra aklandı.
Amerikan basını, İtalyan basınında çıkan bazı yorumlarda, "melek yüzlü şeytan" olarak gösterilen ve "erkek arkadaşını etkisi altına alıp cinayeti birlikte işlemeye teşvik eden seks düşkünü bir genç kız" olarak tasvir edilen Knox'un, İtalyan basını tarafından yaratıldığı iddia edilen imajına büyük tepki göstermişti.