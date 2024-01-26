Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı

Ekim ayından bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, 16 haftalık bu süreçte Filistinlilerin Mescid'i Aksa'ya girişine de engel olmaya devam ediyor. İsrail güçleri Aksa'ya girmesine izin vermediği engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 1

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere uyguladığı kısıtlamalara bu hafta da devam etti.

DÜNYA HABERLERİ

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 2

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 3

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi. İ

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 4

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 5

Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 6

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 7

İsrail polisi, Aksa’ya giremediği için sokakta namaz kılmak isteyen engelli bir Filistinlinin namazını bozarak zorla gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 8

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 9

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 16 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 10
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 11
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 12
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 13
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 14
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 15
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 16
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 17
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 18
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 19
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 20
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 21
Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı - 22
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