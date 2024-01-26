Mescid-i Aksa'da kısıtlama 16 haftadır sürüyor: Engelli Filistinli namaz kılarken gözaltına alındı
Ekim ayından bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, 16 haftalık bu süreçte Filistinlilerin Mescid'i Aksa'ya girişine de engel olmaya devam ediyor. İsrail güçleri Aksa'ya girmesine izin vermediği engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere uyguladığı kısıtlamalara bu hafta da devam etti.