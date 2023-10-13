Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ediliyor. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.Burası aynı zamanda Yahudiler için de kutsal bir alandır. Tapınaklar bölgesi ile Süleyman Tapınağı, Yahudiler ve Müslümanlar arasında çekişme konusudur.