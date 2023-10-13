Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Mescid-i Aksa'ya da sıçradı. İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. Haberler ardından Mescid-i Aksa'nın konumu ve önemi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa neden önemli?

Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? - 1

Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup “mukaddes ev” demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır. Şehir için müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir.

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Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? - 2

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir’inde Harem-ü Şerif denilen bir alan içerisinde yer alıyor.

Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? - 3

Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbetü's-Sahre'nin da üzerine kurulduğu kutsal kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir

Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? - 4

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ediliyor. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.Burası aynı zamanda Yahudiler için de kutsal bir alandır. Tapınaklar bölgesi ile Süleyman Tapınağı, Yahudiler ve Müslümanlar arasında çekişme konusudur.

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