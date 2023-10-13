Mescid-i Aksa'nın önemi: Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Mescid-i Aksa'ya da sıçradı. İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. Haberler ardından Mescid-i Aksa'nın konumu ve önemi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa neden önemli?
Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup “mukaddes ev” demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır. Şehir için müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir.