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Michael Kasırgası ABD'ye ulaştı

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

4. kategorideki Michael Kasırgası Florida sahillerine ulaştı.

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    Saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaşan Michael Kasırgası, ABD'ye ulaştı. Kasırganın, Florida sahillerini vurmaya başladığı belirtildi.
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    Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.
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    Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.
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    SON 100 YILIN EN KÖTÜSÜ

    SON 100 YILIN EN KÖTÜSÜ
    Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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    Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti." dedi.
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    HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ

    HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ
    ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.
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    Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.
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    ORTA AMERİKA'DA 13 CAN ALDI

    ORTA AMERİKA'DA 13 CAN ALDI
    Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı.

    Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.
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    Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.
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    TRUMP, TWİTTER'DAN UYARDI

    TRUMP, TWİTTER'DAN UYARDI
    ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.
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    Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.
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