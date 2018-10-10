Michael Kasırgası ABD'ye ulaştı
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
4. kategorideki Michael Kasırgası Florida sahillerine ulaştı.
-
1Saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaşan Michael Kasırgası, ABD'ye ulaştı. Kasırganın, Florida sahillerini vurmaya başladığı belirtildi.
-
2Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.
-
3Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.
-
4
SON 100 YILIN EN KÖTÜSÜFlorida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
-
5Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti." dedi.
-
6
HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.
-
7Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.
-
8
ORTA AMERİKA'DA 13 CAN ALDIMichael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı.
Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.
-
9Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.
-
10
TRUMP, TWİTTER'DAN UYARDIABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.
-
11Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.