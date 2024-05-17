Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum"

ABD'nin en ünlü iş insanlarının Columbia Üniversitesi'nde sürmekte olan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi için New York Belediye Başkanı Eric Adams'a baskı yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre dünyaca ünlü milyarderlerin "İsrail'de Mevcut Durum" adlı bir WhatsApp grubu da var. Bu gruptaki milyarderler, Hamas karşıtı bir kampanyayı finanse ederek, ABD kamuoyunu İsrail tarafına çekmeyi ve İsrail'in savaşı kazanmasına destek vermeyi hedefliyor.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 1

BELEDİYEYE POLİS BASKISI

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD kamuoyunun Gazze'deki savaşa ilişkin görüşünü şekillendirmeye çalışan bir grup milyarder ve iş insanının, üniversitelerde süren Filistin'e destek eylemlerinin sonlandırılması için yetkililere baskı yaptığı ortaya çıktı.

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Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 2

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gıda şirketi Kind'in kurucusu Daniel Lubetzky, risk fonu Third Point'in kurucusu Daniel Loeb, Warner Music Group'un sahibi Len Blavatnik ve gayrimenkul yatırımcısı Joseph Sitt gibi ünlü isimler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Filistin yanlısı protestoları dağıtması için polis göndermesi yönünde baskı yaptı.

Görüşmenin, New York Polis Teşkilatı'ndan ekiplerin Columbia Üniversitesi'ndeki eylemi dağıtmak için kampüse girdiği 18 Nisan'dan yaklaşık bir hafta sonra yapıldığına dikkat çekildi.

Polis, üniversitenin talebi üzerine eylemcilere müdahale etmiş, en az 100 kişiyi gözaltına almıştı.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 3

BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK VAADİ

Haberde, Zoom görüşmesine katılan iş insanlarından Lubetzky'nin, 2025 yılında gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimlerinde Adams'ın adaylığına destek olma vaadinde bulunduğu dikkat çekti.

Ayrıca Blavatnik'in de nisanda belediyeye 2 bin 100 dolar bağış yaptığı tespit edildi.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 4

İddiaya göre iş insanlarından bazıları New York polisine protestoları ele almasında yardımcı olacak özel dedektiflere para ödemeyi de teklif etti. Grubun bir üyesi bu teklifi Belediye Başkanı Adams'ın da kabul ettiğini bildirdi.

Polis ekipleri, 30 Nisan'da tekrar Columbia Üniversitesi kampüsüne girmiş, birçok akademisyen ve öğrenciyi gözaltına almıştı.

Gazete, üniversitenin talebi üzerine polislerin kampüste olduğunu ve bölgeyi terk etmediğini aktardı.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 5

MİLYARDERLERİN WHATSAPP GRUBU

Washington Post gazetesi, Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz, Dell CEO'su Michael Dell ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın bir WhatsApp grubu olduğunu aktardı.

İddiaya göre "İsrail'de Mevcut Durum" adlı grup, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den kısa süre sonra kuruldu ve kısa zamanda 100'ü aşkın katılımcı elde etti.

Grubun bir düzineden fazla üyesi Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yer alıyor; diğerleri emlak, finans ve iletişim alanlarında çalışıyor.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 6

"SAVAŞIN KAZANILMASINA DESTEK"

Habere göre WhatsApp grubunu kuran bir çalışan, "İsrail savaşı cephede kazanmak için mücadele ederken, sohbet grubunun üyeleri Hamas karşıtı bir bilgilendirme kampanyasını finanse ederek, ABD kamuoyunu kendi tarafına çekip savaşın kazanılmasına destek sağlayacak" ifadeleriyle grup katılımcılarını bilgilendirdi.

Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum" - 7

İSRAİLLİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE SICAK TEMAS

Amerikan haber sitesi Semafor, 50 milyon dolarlık bir Hamas karşıtı medya kampanyası başlatıldığını iddia etmişti. Sohbet grubunun üyelerinin bu kampanyanın destekçileri olduğu öne sürülüyor.

Gazetenin iddiasına göre gruptaki bazı isimler, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet ve İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'la iletişim halinde.

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