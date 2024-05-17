Milyarderlerin WhatsApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum"

İddiaya göre iş insanlarından bazıları New York polisine protestoları ele almasında yardımcı olacak özel dedektiflere para ödemeyi de teklif etti. Grubun bir üyesi bu teklifi Belediye Başkanı Adams'ın da kabul ettiğini bildirdi.

Polis ekipleri, 30 Nisan'da tekrar Columbia Üniversitesi kampüsüne girmiş, birçok akademisyen ve öğrenciyi gözaltına almıştı.

Gazete, üniversitenin talebi üzerine polislerin kampüste olduğunu ve bölgeyi terk etmediğini aktardı.