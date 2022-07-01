Mısır'ın başkentinde yüzen ikonik evler için yıkım kararı

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 12:23
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Giza mahallesinde yer alan Kit Kat bölgesinde 30'dan fazla yüzen ev için Nil Nehrini Koruma Merkezi İdaresi tahliye emri çıkardı.
Pazartesi günü, dört yüzen ev Nil polisi tarafından yıkıldı. Salı günü beşinci bir yüzen ev sürüklenerek götürüldü.
Bununla birlikte yetkililer, yüzen evlerde yaşayanlara tahliye için son tarihin 4 Temmuz olduğunu aktardı.
Ailesi yüzen evlerden birinde yaşayan İngiliz-Mısırlı bir film yapımcısı olan Omar Robert Hamilton Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, tekne evlerinde yıllardır sorunlar olmasına rağmen, geçen hafta tahliye emrini aldıklarında şaşırdıklarını söyledi.
Hamilton, yaklaşık 32 tekne evin Nil kıyısının hafif bir bölümünde oturduğunu ve Imbaba Köprüsü'ne kadar yaklaşık bir kilometre boyunca uzandığını söyledi.
Hamilton, yetkililerin geçen yıllarda ailesinin Nil'de demirleme izinlerini yenilemeyi reddettiğini sözlerine ekleyerek, "Uzun süredir baskı artıyor. Şimdi ailem mücadele etmek zorunda. Araziyi bizden alacaklarını açıkça belirttiler" dedi.
Hamilton, ayrıca yetkililerin tekne evini yerinde tutmak isteyenlere normalde restoran ve kafelere verilen ticari bir izin almalarını söylediklerini, ancak ailesinin bunu reddettiğini bildirdi.
Bölgeyi soylulaştırmaya çalıştıklarını belirten Hamilton, "Burası çok geniş ve kalabalık bir ailenin merkezi” diye konuştu.
Soylulaştırma, orta ve üst sınıfların dar gelirlilerin yaşadığı, kent merkezlerindeki semtlere yerleşme süreci olarak tanımlanıyor.
Öte yandan, Kahire’deki tekne evleri bir zamanlar toplumun seçkinlerinin yaşadığı Nil'de gelişen bir bölgeydi. 1960'lardan önce, yazarları, müzisyenleri, medya mensuplarını, İngiliz ve Alman casuslarını ve politikacıları barındıran lüks el-Zamalek bölgesinin yakınında yaklaşık 600 yüzen tekne bulunuyordu.
Ancak, hükümet 1960'larda onları nehrin kuzeyine, Kahire'nin işçi sınıfı mahallelerinden biri olan Imbaba'ya yakın bir yere taşımaya karar verdikten sonra Mısırlılar yüzen evleri terk etti.
Diğer taraftan, yüzen evlerde yaşayan en yaşlı kişi olan Ekhlas Helmy, Başkan Abdul Fattah el-Sisi'yi yüzen evlerden çıkarma kararını bozmaya çağırdı. Helmy, Facebook'ta "Nil'den uzak bir anım yok, burada doğdum ve 87 yıl burada yaşadım. İzinleri ödemediğimi iddia ediyorlar ama aslında yetkililer parayı kabul etmeyi reddetti ve izin yenilemelerinin askıya alındığını söyledi. Hayatımın geri kalanını huzur içinde yaşamak istiyorum” diye yazdı.
Mısırlı yetkililer ise yüzen evlerin kaldırılmasının, Nil çevresini kalkındırma ve nehir yürüyüş yolları oluşturma planının bir parçası olduğunu açıkladı.
Nil Nehri'ni Koruma Merkezi İdaresi direktörü Ayman Anwar, planın "turistik yerler olarak kabul edilen Kahire ve Giza bölgelerinde, Nil Nehri'nin medeni manzarasını" restore etmek olduğunu söyledi.
Anwar, "Bu tekne evleri manzaraya zarar veriyor. Nil'e yanaşma izinleri yok ve kaldırılacaklar. Turistik yüzen tekneler yerinde kalacak" dedi.