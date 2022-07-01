Mısır'ın başkentinde yüzen ikonik evler için yıkım kararı

"NİL'DEN UZAK BİR ANIM YOK"

Diğer taraftan, yüzen evlerde yaşayan en yaşlı kişi olan Ekhlas Helmy, Başkan Abdul Fattah el-Sisi'yi yüzen evlerden çıkarma kararını bozmaya çağırdı. Helmy, Facebook'ta "Nil'den uzak bir anım yok, burada doğdum ve 87 yıl burada yaşadım. İzinleri ödemediğimi iddia ediyorlar ama aslında yetkililer parayı kabul etmeyi reddetti ve izin yenilemelerinin askıya alındığını söyledi. Hayatımın geri kalanını huzur içinde yaşamak istiyorum” diye yazdı.