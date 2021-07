MIT’nin 50 yıl önceki felaket tahmini gerçekleşiyor: İnsanlık, 2040 yılında ekonomik ve toplumsal bir çöküş yaşayabliir

SÜREKLİ BÜYÜME MÜMKÜN DEĞİL

Yale Journal of Industrial Ecology adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada şunlar kaydedildi:

"BAU2 ve CT senaryoları, şu andan itibaren yaklaşık on yıl içinde büyümenin durduğunu gösteriyor. Her iki senaryo da işlerin her zamanki gibi devam etmesinin, yani sürekli büyümenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Benzeri görülmemiş teknolojik gelişme ve benimseme ile eşleştirildiğinde bile, LtG (Büyüme Sınırları, çalışmasına dayanan MIT kitabı) tarafından modellenen olağan iş, bu yüzyılda kaçınılmaz olarak endüstriyel sermayede, tarımsal üretimde ve refah düzeylerinde düşüşlere yol açacaktır."