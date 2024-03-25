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Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti

Moskova'da halk, silahlı saldırıda 137 kişinin öldürüldüğü konser salonu önüne akın etmeye devam ediyor. Ölenler için anma sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hayatını kaybedenler için kilise mum yaktı, dua etti. Kremlin ve tüm ülkede bayraklar yarıya indi.

Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti - 1

AKIN ETTİLER

Rusya, Crocus Konser Salonu'na düzenlenen terör saldırısında ölenlerin yasını tutuyor.

Binlerce kişi başkent Moskova'da konser salonunun önüne akın etti.

Hayatını kaybedenler için çiçekler ve mumlar bırakıldı. Dualar edildi.

Salonun önünde uzun kuyruklar oluştu.

DÜNYA HABERLERİ

Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti - 2

"ÇOK BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ"

Geniş güvenlik önlemerinin alındığı anmalara katılan bir kadın, "Onların yasını tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Çok büyük bir acı yaşıyoruz" dedi.

Moskovalılardan bazılarıysa hayatını kaybedenleri anmak için yanında beyaz güvercin getirdi.

Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti - 3

MUMLARLA TARİHİ YAZDILAR

Saldırıda yaralananlar için kan bağışı yapanların sayısı 5 bin kişiyi aştı. 

Rusya'nın Vladikavkaz kentinde de öğrenciler üniversite kampüsünde toplandı.

Mumlarla Moskova ve saldırının tarihi yazıldı.

Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti - 4

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardından 24 Mart'ta ulusal yas ilan etmişti.  

Kamujlaflı silahlı teröristlerin düzenlediği saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Ancak Rusya, saldırının Ukrayna ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor.

Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti - 5

BİNADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜ KALDI

Teröristler sivillere ateş ettikten sonra binayı da ateşe verdi.

Binanın çatısı çöktü, enkaz altında kalanlar oldu.

Kurtarma ekipleri, burada uzun süreli bir çalışma yaptı.

Saldırganlar ise Moskova'da çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklandı.

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