Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti

"ÇOK BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ"

Geniş güvenlik önlemerinin alındığı anmalara katılan bir kadın, "Onların yasını tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Çok büyük bir acı yaşıyoruz" dedi.

Moskovalılardan bazılarıysa hayatını kaybedenleri anmak için yanında beyaz güvercin getirdi.