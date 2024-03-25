Moskova kurbanları anıldı: Putin ölenler için dua etti
Moskova'da halk, silahlı saldırıda 137 kişinin öldürüldüğü konser salonu önüne akın etmeye devam ediyor. Ölenler için anma sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hayatını kaybedenler için kilise mum yaktı, dua etti. Kremlin ve tüm ülkede bayraklar yarıya indi.
AKIN ETTİLER
Rusya, Crocus Konser Salonu'na düzenlenen terör saldırısında ölenlerin yasını tutuyor.
Binlerce kişi başkent Moskova'da konser salonunun önüne akın etti.
Hayatını kaybedenler için çiçekler ve mumlar bırakıldı. Dualar edildi.
Salonun önünde uzun kuyruklar oluştu.