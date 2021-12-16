Moskova'da son 28 yılın kar yağışı rekoru kırıldı

1993'TEN BERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Tishkovets, bu rakamın Moskova'nın bu ayki aylık yağış oranının yüzde 20'si olduğunu söyledi ve 1993'ten beri bu kadar yoğun bir kar yağışının kaydedilmediğini sözlerine ekledi.