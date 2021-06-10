“Mucizevi” sivrisinek yöntemi her yıl milyonlarca kişiyi enfekte eden salgına karşı çığır açacak

ZİKA VE SARI HUMMAYA DA KARŞI BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR

Aynı zamanda Dünya Sivrisinek Programı'nda etki değerlendirmesi direktörü olan Dr. Anders, "Dang hummasının büyük bir halk sağlığı sorunu olduğu düşünüldüğünde, bu sonuç çığır açıcı. Yöntemimizin dünya çapındaki büyük şehirlerde kullanıldığında daha verimli sonuçlar alınacağını inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmayı değerlendiren Boston Üniversitesi'nde küresel sağlık ve tıp profesörü David Hamer, yöntemin sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Zika, sarı humma ve chikungunya gibi diğer hastalıklar için de "heyecan verici bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi.