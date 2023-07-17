Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek
Milyarder Asif Aziz, 2005 yılında satın aldığı İngiltere'nin başkenti'nin simge yapılarından Trocadero'yu camiye dönüştürmek için onay aldığını duyurdu. Aynı anda yüzlerce kişiyi ağırlayacak cami, birkaç içinde açılacak.
Müslüman milyarder Asif Aziz, İngiltere’nin başkenti Londra'nın simge yapılarından birini camiye dönüştürmek için izin aldı. 56 yaşındaki Malavi doğumlu milyarder, bu kapsamda başkentin merkezindeki Trocadero'yu cami yapacak.