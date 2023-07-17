Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek

TROCADERO'NUN TARİHİ

Diğer taraftan, Picadilly Circus ve Soho arasında yer alan Trocadero ilk olarak 1896 yılında bir restoran olarak açıldı ve 1965 yılında kapandı. Bina, 1984 yılında bir sergi ve eğlence alanı olarak yeniden açıldı. Trocadero’nun bir kısmı 2020'de otel olarak yeniden açılmadan önce 2011'de küçültüldü. Aziz, Trocadero'yu 2005 yılında 220 milyon sterlinden fazla bir fiyata satın aldı.