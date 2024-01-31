Müzik türlerinin vücudun farklı bölgelerine etkileri ortaya çıkarıldı
İster yavaş bir aşk şarkısı olsun ister hareketli bir şarkı olsun, şarkılar insanlarda benzersiz duygular uyandırıyor. Hiç hüzünlü bir şarkı dinlediğinizde kalbinizin ağrıdığını, midenizin bulandığını hissettiniz mi? Eğer hissettiyseniz yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre müzik türleri insan vücudunda farklı bölgelerde hisler oluşturuyor.
Bilim insanları farklı müzik türlerinin vücudun farklı bölümlerinde hangi hissleri uyndırdğını ortaya çıkardı.
Hüzünlü şarkılar beklendiği gibi kalpte ve mide de tepki uyandırıyor. Agresif şarkılar ise bizi gerçekten sinirlendiriyor.
Müzik "herkesin konuştuğu evrensel dil" olarak tanımlanır ve daha önce yapılan çalışmalar, farklı kültürlerden insanların en sevdikleri şarkıyı duyduklarında hareket etmeden duramadıklarını göstermiştir.
Ancak şimdiye kadar, müzik türlerinin bedensel hislere etkilerine dair çok az araştırma yapılmıştı.