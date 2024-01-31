Müzik türlerinin vücudun farklı bölgelerine etkileri ortaya çıkarıldı

Finlandiya Ulusal Araştırma merkezi TURKU PET tarafından yapılan araştırma, yarısı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan, yarısı da Çin'den olmak üzere 2 bin katılımcıyla gerçekleştirildi.



Katılımcılara insan vücudu siluetleri verildi ve dinledikleri farklı müzik tarzlarına göre hangi bedensel bölgenin aktive olduğunu düşündüklerini belirtmeleri istendi.



Sonuçlar, farklı müzik tarzlarının bedenin farklı noktalarında çok farklı bedensel hislere neden olduğunu ortaya koydu.



Hüzünlü veya hassas şarkılar baş, göğüs ve mide bölgesinde hissedilirken, korkutucu veya agresif şarkılar daha çok baş bölgesinde hissedildi.



Hem mutlu hem de hareketli şarkılar baş ve ayaklarda hissedildi.