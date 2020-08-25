“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu"

Nadir görülen 29 gagalı balina son birkaç haftada Avrupa kıyılarına vurdu. Sayının artmasından endişe edilen bilim insanları, felaketin nedenin Temmuz ayında İzlanda kıyılarında yapılan NATO’nun sonar denizaltı karşıtı tatbikatı olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar tatbikatla denizin derinliklerine yayılan sismik dalgaların hayvanların bilincinin kapanmasına ve ardından ölümüne yol açtığını söyledi.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 16:49

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 1

29 BALİNA AVRUPA KIYILARINA VURDU

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, nadir görülen 29 gagalı balina Avrupa kıyılarına vurdu. Uzmanlar bunun çevresel faktörlerden ziyade İzlanda kıyılarında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan bir askeri tatbikatın sonucu bir olduğunu söyledi.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 2

İzlanda kıyılarında NATO sonar denizaltı karşıtı tatbikatı Temmuz ayında gerçekleşti ve iki hafta içinde balinalar alışılmadık yerlerde ortaya çıkmaya başladı.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 3

NATO zaman zaman  denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek ve  savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla müttefikleri ile birlikte çeşitli yerlerde tatbikat yapıyor.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 4

"SONAR CİHAZI BALİNALARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"

Uzmanların bildirdiğine göre ABD ve NATO tarafından yaygın olarak kullanılan sonar, derin deniz balinası türlerinde dekompresyon hastalığına veya bilinç kaybına neden olarak onların kıyıya vurmasına ve ölümüne  neden olabiliyor.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 5

"TEK BİR NEDENİ OLABİLİR"

Bilim insanları gagalı balinaların derin sularda yaşadığını ve insanlar tarafından görülmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, kısa bir süre içinde bu kadar çok sayıda karaya oturmuş ölü balina bulunmasının tek nedeninin söz konusu tatbikat olabileceğini söyledi.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 6

Geçen hafta sonu İngiliz kıyılarında 24 saat arayla iki gagalı balina bulundu ve şu anda zoologlar cesetleri inceliyor. 

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 7

Bununla birlikte Hollanda, İzlanda ve Fransa kıyılarında da 25’i aşkın gagalı balina bulundu.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 8

70 METRE DERİNLİKTE ARAŞTIRMA YAPIYOR

Balinalar yalnızca okyanusun derinliklerinde beslenebiliyorlar ve bu nedenle sığ sularda ortaya çıktıklarında besin kaynakları bulamadıklarından ölüyor. NATO’nun kullandığı sonar tekniği ise ses dalgalarını kullanarak, denizin 70 metre derinliğindeki cisimlerin boyut, uzaklık ve diğer bilgilerini tespit ediyor.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 9

"TATBİKATLARIN YOL AÇTIĞI EKOLOJİK SORUNLAR GÖZARDI EDİLİYOR"

Öte yandan uzmanlar, fırtınalar ve son zamanlardaki kötü hava koşullarının da duruma neden olabileceğini belirtiyor, ancaksonar tatbikatının balina felaketinin arkasındaki ana neden olduğunu düşününen araştırmacılardan Hollandalı bilim insanı Jeroen Hoekendijk, “Kıyılarımıza vuran gagalı balinalar buzdağının sadece görünen kısmı. Sonar tatbikatının yol açtığı ekolojik sorunlar gözardı ediliyor” ifadelerini kullandı.

“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyaya vurmasına neden oldu" - 10
Bununla birlikte, daha önce yayımlanan bir dizi bilimsel makale, askeri sonar ve  petrol için sismik araştırmalarla balinaların  karaya oturması arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Bu kapsamda Şubat 2020'de yapılan bir araştımada , denizaltı karşıtı 'orta frekanslı' aktif sonarın gagalı balinaların ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü.

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