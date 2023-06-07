NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı

NATO, kurulduğundan bu yana düzenlenecek en büyük hava tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da yapacak. ABD, ''Air Defender 2023" adlı askeri tatbikata 100'den fazla savaş uçağı ile katılacak. Yetkiler tatbikatın amacının NATO'nın birlik ve baraberliğine vurgu yaparak, askeri ittifakın havadaki güçlü caydırıcılığına ilişkin mesaj vermek olduğunu söyledi.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 1

250'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KATILACAK

12-23 Haziran tarihlerindeki Air Defender 2023 tatbikatına 10 binden fazla havacı ve 250'den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor.

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NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 2

Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasından Avrupa'ya gelecek. 

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 3

Bunlara ek olarak Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak, uluslararası ortaklardan da 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 4

Ayrıca 25 ülkeden havacılar 20'den fazla tipteki uçakla tatbikatta görev alacak. Bunlar arasında F-35'ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçak tipleri bulunuyor.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 5

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla ittifakın hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 6

Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da ittifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 7

Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait hava üslerinin neredeyse tamamı tatbikat boyunca kullanımda olacak.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 8

Haziran ayı ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel bölgeler hava sahaları belirlendi.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 9

SİVİL UÇLARIN BAZILARINI ETKİLEYECEK

Sivil uçuşlar bakımından Avrupa'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 10

Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor.

NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı - 11
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