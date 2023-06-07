NATO'dan Rusya ile yaşanan gerilimin ortasında tarihinin en büyük hava tatbikatı

Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da ittifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.