Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor

Cerberus Operasyonu kapsamında 6 Nazi devriye botu, Kuzey Denizi’nin kıyısında bir bölge olan Hook of Holland'da toplandı ve 12 Şubat sabahı erken saatlerde konvoy güzergahı boyunca ileri karakol pozisyonlarına doğru yola çıktı. Ancak öğle saatlerinde İngiliz Kraliyet Donanması tarafından tespit edildi ve bombardıman uçaklar tarafından vuruldu.

Scharnhorst ve Gneisenau da dahil olmak üzere birçok gemi mayınlar ve İngiliz uçakları tarafından hasar görmüş olsa da, V 1302 John Mahn, tüm operasyon sırasında batırılan tek Alman gemisi oldu.