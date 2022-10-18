Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz bombardıman uçakları tarafından batırılan bir Nazi devriye gemisi, 80 yıl sonra hala Kuzey Denizi'nin dibine zehirli gazlar ve ağır metaller sızdırıyor. Adolf Hitler'in kuvvetleri tarafından kullanılan bir gemi olan V-1302 John Mahn, 1942'de batırıldıktan sonra günümüzde Belçika kıyılarında yatıyor ve çevreye büyük bir zarar vermeye devam ediyor.

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 1

Ghent Üniversitesi'nden uzmanlar, batırıldıktan 80 yıl sonra Kuzey Denizi’nin 35 metre derinliğinde bulunan ve Nazilere ait olan bir gemi enkazının çevresindeki deniz canlılarına zarar verdiğini ortaya çıkardı. 

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 2

Araştırmacılardan Josefien Van Landuyt, "Genellikle tarihi değerleri nedeniyle gemi enkazları ile oldukça ilgilenir, ancak bu enkazların çevresel etkisi  göz ardı edilir. Batıklar yapay resifler olarak işlev görebilir ve muazzam bir insan hikayesi anlatma değerine sahip olsa da, bunların, doğal bir çevreye sokulan tehlikeli, insan yapımı nesneler olabileceğini unutmamalıyız" diye konuştu.

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 3

Diğer taraftan, Kuzey Denizi'nin derinliklerinde 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma binlerce gemi ve uçak enkazı, mermi  ve bombalar gibi milyonlarca ton geleneksel mühimmatlar bulunuyor. Bu batıklarda petrol ve patlayıcı gibi deniz ortamına zarar verebilecek tehlikeli maddeler yer alıyor.

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 4

MİLYONLARCA TON PETROL ÜRÜNÜ İÇERİYORLAR

Dünya çapındaki I. ve II. Dünya Savaşı gemi enkazlarının toplu olarak 2,5 milyon ila 20,4 milyon ton arasında petrol ürünü içerdiği tahmin ediliyor. Ancak bu maddelerin bulundukları çevre üzerindeki etkileri hakkında hala büyük bir bilgi eksikliği bulunuyor. 

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 5

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Landuyt ve V-1302 John Mahn'u incelediklerini belirterek, “Denizdeki, eski gemi enkazlarının hala çevredeki canlı ortamı etkileyip etkilemediğini görmek istedik” dedi. 

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 6

Frontiers in Marine Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında Van Landuyt ve ekibi gemi enkazının etrafındaki biyokimya ve jeokimyayı analiz etmek için, geminin çelik gövdesinden ve etrafındaki tortudan örnekler aldı.

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 7

 Örnekleri analiz eden araştırmacılar V-1302 John Mahn enkazının nikel ve bakır gibi ağır metallerin yanı sıra arsenik ve patlayıcı bileşikler içerdiğini ve bunları çevreye salmaya devam ettiğini ortaya koydu. 

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 8

V-1302 JOHN MAHN GEMİSİ HAKKINDA 

V-1302 John Mahn, Almanya’nın Hamburg limanında Reiherstieg Schiffswerfte & Maschinenfabrik tarafından inşa edildi. 18 Haziran 1927'de SD 131 adıyla bir balıkçı teknesi olarak denize açıldı.

28 Eylül 1939'da Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri (Kriegsmarine) araca el koydu ve bir devriye botu olarak hizmet için yeniden donattı. Gemiye V 1302 adı verildi ve Rotterdam merkezli 13. Vorposten Filosu’na dahil edildi. 1942'de V 1302 John Mahn, 13. filodan diğer beş gemiyle birlikte, ağır kruvazör Prinz Eugen'e ve Scharnhorst ve Gneisenau zırhlılarına Fransa’nın Bretonya bölgesinden Manş Denizi'ne kadar eşlik etmek üzere 200'den fazla gemiden oluşan bir konvoy görevi olan Cerberus Operasyonu’nda yer aldı. 

Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor - 9

Cerberus Operasyonu kapsamında 6 Nazi devriye botu, Kuzey Denizi’nin kıyısında bir bölge olan  Hook of Holland'da toplandı ve 12 Şubat sabahı erken saatlerde konvoy güzergahı boyunca ileri karakol pozisyonlarına doğru yola çıktı. Ancak öğle saatlerinde İngiliz Kraliyet Donanması tarafından tespit edildi ve bombardıman uçaklar tarafından vuruldu. 

Scharnhorst ve Gneisenau da dahil olmak üzere birçok gemi mayınlar ve İngiliz uçakları tarafından hasar görmüş olsa da, V 1302 John Mahn, tüm operasyon sırasında batırılan tek Alman gemisi oldu. 

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