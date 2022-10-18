Nazi gemisi, batırıldıktan 80 yıl sonra zehirli maddeler sızdırmaya devam ediyor

Ghent Üniversitesi'nden uzmanlar, batırıldıktan 80 yıl sonra Kuzey Denizi’nin 35 metre derinliğinde bulunan ve Nazilere ait olan bir gemi enkazının çevresindeki deniz canlılarına zarar verdiğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılardan Josefien Van Landuyt, "Genellikle tarihi değerleri nedeniyle gemi enkazları ile oldukça ilgilenir, ancak bu enkazların çevresel etkisi göz ardı edilir. Batıklar yapay resifler olarak işlev görebilir ve muazzam bir insan hikayesi anlatma değerine sahip olsa da, bunların, doğal bir çevreye sokulan tehlikeli, insan yapımı nesneler olabileceğini unutmamalıyız" diye konuştu.
Diğer taraftan, Kuzey Denizi'nin derinliklerinde 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma binlerce gemi ve uçak enkazı, mermi ve bombalar gibi milyonlarca ton geleneksel mühimmatlar bulunuyor. Bu batıklarda petrol ve patlayıcı gibi deniz ortamına zarar verebilecek tehlikeli maddeler yer alıyor.
Dünya çapındaki I. ve II. Dünya Savaşı gemi enkazlarının toplu olarak 2,5 milyon ila 20,4 milyon ton arasında petrol ürünü içerdiği tahmin ediliyor. Ancak bu maddelerin bulundukları çevre üzerindeki etkileri hakkında hala büyük bir bilgi eksikliği bulunuyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Van Landuyt ve V-1302 John Mahn'u incelediklerini belirterek, “Denizdeki, eski gemi enkazlarının hala çevredeki canlı ortamı etkileyip etkilemediğini görmek istedik” dedi.
Frontiers in Marine Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında Van Landuyt ve ekibi gemi enkazının etrafındaki biyokimya ve jeokimyayı analiz etmek için, geminin çelik gövdesinden ve etrafındaki tortudan örnekler aldı.
Örnekleri analiz eden araştırmacılar V-1302 John Mahn enkazının nikel ve bakır gibi ağır metallerin yanı sıra arsenik ve patlayıcı bileşikler içerdiğini ve bunları çevreye salmaya devam ettiğini ortaya koydu.
V-1302 John Mahn, Almanya’nın Hamburg limanında Reiherstieg Schiffswerfte & Maschinenfabrik tarafından inşa edildi. 18 Haziran 1927'de SD 131 adıyla bir balıkçı teknesi olarak denize açıldı.
28 Eylül 1939'da Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri (Kriegsmarine) araca el koydu ve bir devriye botu olarak hizmet için yeniden donattı. Gemiye V 1302 adı verildi ve Rotterdam merkezli 13. Vorposten Filosu’na dahil edildi. 1942'de V 1302 John Mahn, 13. filodan diğer beş gemiyle birlikte, ağır kruvazör Prinz Eugen'e ve Scharnhorst ve Gneisenau zırhlılarına Fransa’nın Bretonya bölgesinden Manş Denizi'ne kadar eşlik etmek üzere 200'den fazla gemiden oluşan bir konvoy görevi olan Cerberus Operasyonu’nda yer aldı.
Cerberus Operasyonu kapsamında 6 Nazi devriye botu, Kuzey Denizi’nin kıyısında bir bölge olan Hook of Holland'da toplandı ve 12 Şubat sabahı erken saatlerde konvoy güzergahı boyunca ileri karakol pozisyonlarına doğru yola çıktı. Ancak öğle saatlerinde İngiliz Kraliyet Donanması tarafından tespit edildi ve bombardıman uçaklar tarafından vuruldu.
Scharnhorst ve Gneisenau da dahil olmak üzere birçok gemi mayınlar ve İngiliz uçakları tarafından hasar görmüş olsa da, V 1302 John Mahn, tüm operasyon sırasında batırılan tek Alman gemisi oldu.