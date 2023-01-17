Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı

Nepal’de meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 1

Nepal Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 68 yolcu ve 4 kabin görevlisinden oluşan 72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldığı duyuruldu.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 2

Açıklamada, “72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldı. 25 ceset Katmandu’ya getirildi ve 23 ceset, Teaching Hastanesi’nde otopsi yapılmak üzere Nepal Ordusu tarafından Katmandu’ya getiriliyor. 22 cenaze de Pokhara’da kurbanların ailelerine/akrabalarına teslim ediliyor” denildi.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 3

KARAKUTUYA ULAŞILDI

Kurumdan dün yapılan açıklamada da kurbanlardan 41’inin kimlik tespitinin yapıldığı, uçağın karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaşıldığı belirtilmişti.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 4

Ayrıca uçakta 53 Nepal, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Kore, 1 Avustralya, 1 Arjantin, 1 İrlanda, 1 Fransa vatandaşı ve 4 kabin görevlisi olmak üzere 72 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 5

Nepal’de 15 Aralık’ta başkent Katmandu’dan Pokhara kentine sefer yapan Yeti Havayolları’na ait yolcu uçağı Pokhara Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçaldığı sırada düşmüştü.

Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 6
Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 7
Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 8
Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 9
Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı - 10

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