'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı

Tamamen nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının ötüşlerinden oluşan bir albüm, ülkenin müzik listelerinde ilk beşe girdi. "Songs of Disappearance" (Yok Oluşun Şarkıları) adlı albüm, her altı kuş türünden birinin kaybolma riskinde olduğu ülkede farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, Abba, Justin Bieber, The Weeknd, Michael Bublé ve Mariah Carey gibi isimleri geride bırakan albüm, tehdit altındaki 53 kuşun şarkılarını içeriyor.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 11:58

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 1

Nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının sesleri kullanılarak oluşturulan bir albüm, ülkenin ARIA (Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği) albüm listesinde Mariah Carey ve Michael Buble'nin yılbaşı klasiklerini geride bıraktı.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 2

53 KUŞ TÜRÜNÜN SESLERİ KULLANILDI

“Songs of Disappearance” (Yok Oluşun Şarkıları) başlıklı albüm, Avustralya'da nesli tükenmek üzere olan 53 kuş türünün seslerinden oluşuyor. Söz konusu albüm, bir müzik listesinin  ilk 10'unda yer alan türünün ilk albümü olarak tarihe geçti.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 3

40 YILDA OLUŞTURULDU

Albüme katkı sağlayanlardan  BirdLife Australia adlı çevre kuruluşu, seslerin 40 yıllık bir süre içinde kaydedildiğini belirterek, bazı kuş seslerin kaydedilmesi için araştırmacıların günler boyunca ormanda kaldığını açıkladı.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 4

"HAREKETE GEÇMEDİĞİMİZDE ONLARI KAYBEDECEĞİZ"

Albüm açıklamasında, "Kuşların şarkıları, Avustralya doğasının inanılmaz çeşitliliğini  gösteriyor ve harekete geçmeden kaybedeceğimiz değerleri ortaya koyuyor. 

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 5

İkonik kakadular korosuna, çardak kuşlarının vızıltısına, deniz kuşlarının tuhaf senfonisine ve kalan son gece papağanlarından birinin unutulmaz çağrısına kendinizi kaptırın” denildi.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 6

Doğa kayıt uzmanı David Stewart, albümün  Bowerbird Collective, BirdLife Australia, Charles Darwin Üniversitesi ve Mervyn Street of Mangkaja Arts arasındaki bir işbirliğinden doğduğunu söyledi. Ses kayıtları ise New York’taki British Library, National Sound Archive ve Macaulay Ornitoloji Laboratuvarı'ndan derlendi.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 7

HER 6 KUŞ TÜRÜNDEN BİRİ YOK OLACAK

Bununla birlikte yakın zamanda Charles Darwin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Avustralya’daki her altı kuştan birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. 

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 8

Albümun öncelikli amacının bu konudaki farkındalığı araştırmak olduğu aktarıldı.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 9

BirdLife Avustralya CEO'su Paul Sullivan, "Bu albüm, onları korumak için bir araya gelmezsek hayatta kalamayacak olan kuşların bazı ender kayıtlarından oluşan çok özel bir eser" dedi. 

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 10

Kuşların albümünü dinlemenin eğlenceli olmasını yanı sıra ciddi bir yanının da olduğu söyleyen Paul Sullivan, "Dinlenme rakamları, Avustralyalıların bu kuşlara değer verdiğini politika yapıcılara gösterdi” diye konuştu.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 11

Songs of Disappearance,şu anda, Ed Sheeran’ın “ =”, Adele’in  “30”, Taylor Swift’in “Red” ve Paul Kelly'nin “Christmas Train” adlı albümleriyle birlikte ülkedeki müzik listelerinin ilk beşinde yer alıyor.

'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 12
'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 13
'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı - 14

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER