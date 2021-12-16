'Yok oluş' albümü ünlü şarkıcıları geride bıraktı

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 11:58
Nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının sesleri kullanılarak oluşturulan bir albüm, ülkenin ARIA (Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği) albüm listesinde Mariah Carey ve Michael Buble'nin yılbaşı klasiklerini geride bıraktı.
“Songs of Disappearance” (Yok Oluşun Şarkıları) başlıklı albüm, Avustralya'da nesli tükenmek üzere olan 53 kuş türünün seslerinden oluşuyor. Söz konusu albüm, bir müzik listesinin ilk 10'unda yer alan türünün ilk albümü olarak tarihe geçti.
Albüme katkı sağlayanlardan BirdLife Australia adlı çevre kuruluşu, seslerin 40 yıllık bir süre içinde kaydedildiğini belirterek, bazı kuş seslerin kaydedilmesi için araştırmacıların günler boyunca ormanda kaldığını açıkladı.
Albüm açıklamasında, "Kuşların şarkıları, Avustralya doğasının inanılmaz çeşitliliğini gösteriyor ve harekete geçmeden kaybedeceğimiz değerleri ortaya koyuyor.
İkonik kakadular korosuna, çardak kuşlarının vızıltısına, deniz kuşlarının tuhaf senfonisine ve kalan son gece papağanlarından birinin unutulmaz çağrısına kendinizi kaptırın” denildi.
Doğa kayıt uzmanı David Stewart, albümün Bowerbird Collective, BirdLife Australia, Charles Darwin Üniversitesi ve Mervyn Street of Mangkaja Arts arasındaki bir işbirliğinden doğduğunu söyledi. Ses kayıtları ise New York’taki British Library, National Sound Archive ve Macaulay Ornitoloji Laboratuvarı'ndan derlendi.
Bununla birlikte yakın zamanda Charles Darwin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Avustralya’daki her altı kuştan birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.
Albümun öncelikli amacının bu konudaki farkındalığı araştırmak olduğu aktarıldı.
BirdLife Avustralya CEO'su Paul Sullivan, "Bu albüm, onları korumak için bir araya gelmezsek hayatta kalamayacak olan kuşların bazı ender kayıtlarından oluşan çok özel bir eser" dedi.
Kuşların albümünü dinlemenin eğlenceli olmasını yanı sıra ciddi bir yanının da olduğu söyleyen Paul Sullivan, "Dinlenme rakamları, Avustralyalıların bu kuşlara değer verdiğini politika yapıcılara gösterdi” diye konuştu.
Songs of Disappearance,şu anda, Ed Sheeran’ın “ =”, Adele’in “30”, Taylor Swift’in “Red” ve Paul Kelly'nin “Christmas Train” adlı albümleriyle birlikte ülkedeki müzik listelerinin ilk beşinde yer alıyor.