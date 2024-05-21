Netanyahu ve Gallant aleyhindeki başvuru süreci nasıl işleyecek?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki başvurusunun ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant hakkınd, "insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları" gerekçesiyle "yakalama kararı" alınması talebinde bulunmuştu.