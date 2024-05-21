Netanyahu ve Gallant aleyhindeki başvuru süreci nasıl işleyecek?

"HALEVİ İÇİN DE TUTUKLAMA İSTEYEBİLİRİZ"

Bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması, kasıtlı olarak büyük acılara neden olunması, vücuda veya vücut sağlığına ciddi zarar verilmesi ve kasıtlı cinayet durumları savaş suçu olarak kabul ediliyor. Han, Başsavcılık Ofisi'nin gerekli gördüğü takdirde daha fazla tutuklama kararları çıkarılması talebinde bulunabileceğini, uluslararası hukuk ve silahlı çekişmeler yasalarının asgari mahkumiyet ihtimalinin olması durumunda herkes için uygulanacağını aktardı.

İsrail televizyonu Kanal 13 de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi için de tutuklama emri çıkarılmasının istenebileceğini ancak Mahkeme'nin bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını belirtti.