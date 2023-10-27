Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir?
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını açıklarken; "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler dünya basınında geniş yer buldu ve üzerine analizler yapıldı. Peki, "Yeşaya kehanetleri" nelerdir?", Netanyahu bu ifadeyle neyi işaret etti?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yeşaya kehanetlerine atıf yaptığı konu, “Yahudi Krallığı” ve sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor.