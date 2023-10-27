Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir?

İŞTE BAZI ÖNEMLİ YEŞAYA KEHANETLERİ

İmanlı bir Kral'ın doğuşu: Yeşaya 7:14'te yer alan bu kehanet, "Bu nedenle Rab kendisi size bir belirti verecektir: İşte, genç bir kadın hamile kalacak ve bir oğul doğuracaktır ve ona İmanuel adını koyacaktır." şeklinde ifade edilir. Bu İmanlı Kral'ın doğuşu, İsa Mesih'in doğumunu öngörmektedir.