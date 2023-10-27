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Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını açıklarken; "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler dünya basınında geniş yer buldu ve üzerine analizler yapıldı. Peki, "Yeşaya kehanetleri" nelerdir?", Netanyahu bu ifadeyle neyi işaret etti?

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yeşaya kehanetlerine atıf yaptığı konu, “Yahudi Krallığı” ve sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 2

Yahudi geleneğin kutsal kitapları arasında yer alan Tanah’ta, peygamberlerden Yeşaya; "Yahudilerin krallığı" yıkılsa da, daha sonra büyük bir İsrail devleti kurulacağı kehanetinde bulunuyor.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 3

Siyonizmin “Büyük İsrail” idealini kapsayan bu inanıştaki coğrafya; Tevrat metinlerinde; “Mısır Irmağı’ndan Fırat Irmağı’na kadar uzanan topraklar" olarak tasvir ediliyor.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 4

Yeşaya'nın kehanetleri arasında "insanlığı kurtaracak bir meshin geleceği" de yer alıyor. Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın gelişiyle bu kehanetin gerçekleştiğine inanıyorlar.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 5

Yeşaya kehanetleri, tarihsel ve dini açıdan büyük öneme sahip ve uzmanlara göre; "hem Hristiyan hem de Yahudi inancını şekillendirmiş metinler" şeklinde tanımlanıyor.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 6

Yeşaya Kehanetleri, İncil'de yer alan ve Yeşaya adlı peygamberin yazdığı bölümlerdir. Yeşaya Kehanetleri, İncil'in Eski Ahit kısmında bulunan Kitab-ı Yeşaya'da yer alır. Kitab-ı Yeşaya, Eski Ahit'in büyük bir bölümünü oluşturur ve içeriği genellikle peygamber Yeşaya'nın İsrail halkına tanrısal mesajlar ve öğütler aktardığı metinlerden oluşur.

Yeşaya Kehanetleri, genellikle İsrail ve Yahuda halkının davranışları, Tanrı'nın öfkesi ve gelecekteki olaylar hakkında öngörüler içerir. Bu kehanetler, Tanrı'nın İsrail halkına yönlendirdiği mesajları içerir ve birçok farklı konuya odaklanır.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 7

İŞTE BAZI ÖNEMLİ YEŞAYA KEHANETLERİ

İmanlı bir Kral'ın doğuşu: Yeşaya 7:14'te yer alan bu kehanet, "Bu nedenle Rab kendisi size bir belirti verecektir: İşte, genç bir kadın hamile kalacak ve bir oğul doğuracaktır ve ona İmanuel adını koyacaktır." şeklinde ifade edilir. Bu İmanlı Kral'ın doğuşu, İsa Mesih'in doğumunu öngörmektedir.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 8

İsa'nın gelişi ve İsa'nın hizmeti: Yeşaya 9:6-7'de, "Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi, Egemenlik omuzları üzerinde olacak, ve O'nun adı Harika Danışman, Ebedi Tanrı, Kudretli Baba, Esenlik Prensi olacak." şeklinde İsa Mesih'in tanımlanmasını içerir.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 9

Mesih'in vaazı ve hizmeti: Yeşaya 61:1-2, Mesih'in hizmetinin bir tasvirini sunar: "Rab'bin Ruhu üzerimdedir, çünkü Rab beni meshetti; yoksullara iyi haber getirmemi gönderdi, yaralıları sargılamamı, köleleri özgürlüğe kavuşturmamı, hapsedilmişleri serbest bırakmamı, yılı özgürlük yılı olarak ilan etmemi gönderdi.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 10

Mesih'in acıları ve ölümü: Yeşaya 53, İsa'nın acılarını ve ölümünü ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Bu bölüm, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve insanların günahları için ölmesi için bir kehanettir.

Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı hazırlığında "Yeşaya kehanetleri" vurgusu: Yeşaya kehanetleri nelerdir? - 11

Yeşaya Kehanetleri, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte büyük bir dini ve teolojik öneme sahiptir. İsa'nın İncil'deki bazı öğretileri ve yaşamı, Yeşaya'nın yazdığı bu kehanetlere dayandırılır.

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