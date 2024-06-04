Netanyahu'nun ikilemi: Hükümetin birliği mi ateşkes anlaşması mı?
Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmişken İsrail Başbakanı Netanyahu büyük bir ikilemle karşı karşıya. Kabine içindeki çatlaklar ve bakanlardan gelen hükümeti devirme tehditlerinin gölgesinde Netanyahu, siyasi geleceğini belirleyecek bir kararın eşiğinde. Buna göre Netanyahu ya savaşı tamamen sona erdirmek için bir adım olarak görülen ateşkes anlaşmasını imzalayacak ya da hükümetini iktidarda tutmak için koalisyonun yolundan gidecek...
BAŞBAKANIN BÜYÜK İKİLEMİ
Gazze'de ateşkes çıkmazı giderek büyürken
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yakında büyük bir seçim yapmak zorunda kalabilir: Hamas'la ateşkes anlaşmasını kabul etmek ya da hükümetini iktidarda tutmak.