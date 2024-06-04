Netanyahu'nun ikilemi: Hükümetin birliği mi ateşkes anlaşması mı?

NETANYAHU NE SAKLIYOR?

Netanyahu'nun ateşkes anlaşması ile hükümetinin hayatta kalması arasında seçim yapmaktan kaçınmak için aşırı sağcı bakanları ikna etme çabaları şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

Ben Gvir, Netanyahu'nun ofisinin ateşkes taslağını kendisine göstermediğini ve bu durumun onu başbakanın "saklayacak bir şeyi olduğuna" ikna ettiğini söyledi.

Ben Gvir ya da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hükümetten ayrılma tehditlerinden geri adım atmazsa Netanyahu büyük bir seçim yapmak zorunda kalacak.