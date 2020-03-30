New York'ta yağma ihtimaline karşı plakalı önlem

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan New York'ta ünlü markalar, yağma ihtimaline karşı mağazalarında tedbir aldı.

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Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 01:28

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

Geçen hafta salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen New York eyaletinin Manhattan kentinde, birçok mağaza olası bir yağmaya karşı önlem aldı.

Manhattan'ın eğlence ve alışveriş merkezi Soho bölgesinde, dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.

Mağazalardaki bu tedbirlerin, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kentin mayıs sonuna kadar kapalı kalabileceği yönündeki açıklaması ve virüsün 8,6 milyonluk nüfusun yarısına bulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından alınması dikkati çekti.

DAHA ÖNCE DE YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI ABD'de, elektrik kesintisi, şiddetli kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde büyük süpermarket ve alışveriş mağazalarında yağma olayları sıkça görülüyor.

Bu durumlarda, özellikle lüks tüketim ürünleri satan mağazalar defalarca yağmalanmıştı.

En son Florida eyaletinde 2017'de etkili olan Irma kasırgasında, önlemlere rağmen benzer olaylar yaşanmış, Miami'de onlarca kişi vitrinleri kırarak mağazaları yağmalamıştı.



