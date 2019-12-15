New York'u Noel babalar bastı

Santacon Festivali kapsamında Times Meydanı'nda toplanan noel baba kıyafetli yüzlerde katılımcı renkli görüntüler oluşturdu.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi kenti kırmızıya boyadı.
Etkinlikte noel baba kıyafetinin yanı sıra elf temalı kostümler de tercih edildi.
Yüzlerce katılımcı soğuğa aldırış etmeden dans etti.
Müzik eşliğinde dünyaca ünlü meydanda saatlerce eğlendi.
Etkinliğe çok sayıda turist yoğun ilgi gösterdi.
İlk olarak 1994 yılında San Francisco'da gerçekleşen Santacon festivali dünya genelinde her ıl kutlanıyor.