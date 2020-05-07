Nijer’de gökyüzü kızıla döndü

Bununla birlikte, Batı Afrika ve Arap yarımadasında “Harmanttan” adı verilen ocak-nisan aylarında yaşanan kurak mevsimde kum fırtınaları sık sık yaşanıyor. Ancak uzmanlar, Nijer’de görülen bu boyuttaki bir fırtınanın sıradışı olduğunu açıkladı.